Trabajadores califican de “falso” el cálculo del subsidio al transporte

La mesa sindical paraguaya de la Confederación Sindical de las Américas, conformada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Central Nacional de Trabajadores (CNT), Central Unitaria de Trabajadores Auténtica (CUT-A) y la Central Sindical de Trabajadores del Paraguay (CESITP), emitió un comunicado ayer en el cual califican de falacia la tarifa técnica, cálculo que define el pasaje del servicio y por ende, el subsidio al transporte público del Área Metropolitana. La organización pidió a los Poderes del Estado que “tomen cartas” en el asunto, se destituya al viceministro de Transporte, Víctor Sánchez, y se investigue su gestión.

Los gremios indicaron que la crisis del traslado masivo de personas ocurre hace tiempo y se agudizó en los últimos días, “con las actitudes mezquinas y criminales de parte de los empresarios y la inutilidad del Gobierno y del Viceministerio del Transporte”.

Lea más: Bus que traslada “pasajeros fantasma” no figura en registros de Transporte

En cuanto a la tarifa técnica, que define el precio del pasaje y del subsidio, calificaron de falacia, pues no contiene los costo reales, dijeron.

Cabe recordar que los trabajadores del volante denunciaron en reiteradas ocasiones que no se cumple el Código Laboral en lo relativo al sueldo de los choferes, que es el salario mínimo legal más el 30% del mismo (G. 3.315.397‬ total). Aseguraron que los conductores cobran por recorrido de sus itinerarios (”redondo”), lo cual es ilegal.

De esta manera, se falsean los datos en lo que obliga la ley versus la realidad, que es que los empresarios pagan un monto muy inferior, y así, la diferencia queda a favor de los patrones, denunciaron.

Lea más: El subsidio por cada bus del área metropolitana costó G. 116 millones

Lo mismo se plantea con la frecuencia obligada. Los buses recorren menos de lo cotizado en la tarifa técnica, y así, el costo operativo en realidad es inferior porque disminuyen los gastos de combustible y lo relativo al mantenimiento.

Es decir, el subsidio contempla un servicio ideal para un viaje confortable de los pasajeros, pero la realidad es que la gente viaja hacinada y tras horas de espera de los buses, debido a las “reguladas” de los empresarios que economizan costos.

Por otra parte, se cuestionó el diseño de los itinerarios y la falta de actualización. Los trabajadores indicaron que los empresarios establecen las frecuencias según sus intereses.

Los trabajadores realizaron pedidos a cada Poder del Estado. Al Ejecutivo, la destitución del viceministro Sánchez; Judicial y Fiscalía, la investigación y sanción de los responsables por la estafa al erario público por los empresarios y sus cómplices; Legislativo, la derogación de la Ley N° 6710/21, que permitió el descontrol del transporte público al favorecer a los amigos empresarios en detrimento de pasajeros.

No responden Ruíz Díaz ni Sánchez

Hace días que ABC intenta conversar con el viceministro de Transporte, pero desde la institución se limitan a reportar que están ocupados elaborando informes. El VMT no aclara sobre control de validaciones de “pasajeros fantasmas” ni subsidios por bus que no existe en su base de datos. Otro ausente del debate es César Ruiz Díaz, quien tampoco responde.

El caso polémico que se viralizó fue del colectivo cuyo chofer fue grabado por un pasajero mientras realizaba validaciones de “pasajeros fantasmas”. Persiste la sospecha de que se trata de una maniobra para inflar la cantidad de usuarios y así aumentar el monto por subsidio. ABC supo que se trataba de la firma Lago Azul Ypacaraí (LAY).

Teniendo en cuenta que el video data de hace un año, mismo tiempo que no aparece como beneficiaria del subsidio esa empresa. De esta manera, surge la pregunta del por qué el conductor de la empresa LAY realizaba validaciones si la misma no era beneficiaria de los subsidios. No aparece en los registros reportados por VMT en el ExpedienteN° 59.024 del Portal de Acceso a Información Pública (AIP).