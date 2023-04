Edificios del Gobierno: MOPC se pone a disposición de la municipalidad y descarta postergación de mudanza

Una reunión entre autoridades se llevó a cabo en el Palacio de Gobierno, en atención a la falta de aprobación por parte de la Municipalidad de Asunción con respecto a la inauguración de las oficinas de varias entidades del Estado en zona del Puerto de Asunción, que prevén para este abril algunas instituciones, como el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y la Dirección Nacional de Aduanas (DNA).

El titular del MOPC, Rodolfo Segovia, señaló en conferencia de prensa que presentaron los documentos respaldatarios de la obra, pero que no participó de dicha reunión el intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, cuya administración es la que no brinda su aprobación.

“Quedamos en reunirnos mañana con el intendente de Asunción a fin de que podamos trabajar con su equipo técnico”, comentó.

La Comuna capitalina señala -entre sus argumentos- que no se aprueban las obras porque no se comunicaron las modificaciones que se realizaron al proyecto. La obra demandó una inversión de US$ 82 millones que podría ampliarse, conforme al Gobierno.

“Sorprendió” posición de la Municipalidad de Asunción

Segovia, asimismo, indicó que sorprendieron los cuestionamientos por parte de la Municipalidad, pues indicó que venían planificando la inauguración de las oficinas en una mesa técnica, de la que forma parte dicha Comuna.

“Nos topamos con esta sorpresa. Tenemos una mesa técnica. En ningún momento ellos (Municipalidad de Asunción) manifestaron en la mesa técnica esta inquietud que lo hacen a través de la prensa”, expresó.

El ministro agregó que no recibieron ninguna notificación con respecto a la solicitud de un plano con las modificaciones aplicadas al proyecto, que alega la municipalidad entre sus argumentos. Igualmente, indicó que se ponen a disposición para atender las observaciones realizadas por la Comuna.

“No recibimos ninguna notificación, no tenemos ningún acto administrativo, ninguna resolución u ordenanza ni trámites legales sobre esa modificación que ellos alegan. Nos ponemos a disposición del intendente y su equipo técnico de trabajar punto por punto en las observaciones que ellos crean convenientes que nosotros tengamos que respaldar”, sostuvo.

No habrá caos vehicular

Entre las observaciones planteadas por la Comuna asuncena se encuentra la falta de previsión de accesos viales a los edificios y estacionamientos. Esto generaría un caos vehicular en la zona, según la administración de “Nenecho” Rodríguez.

Al respecto, Segovia aseguró que no habrá caos en el tránsito de la zona con la mudanza prevista para este abril por parte del MOPC y Aduanas. Agregó que incluso prevén el recondicionamiento de los accesos y de itinerarios del transporte público. “Si hay un temor al caos vehicular, eso no se va a dar. Vamos a reacondicionar los dos accesos”, mencionó.

“Nosotros tenemos totalmente previsto el estacionamiento para casi 1.500 vehículos, 750 en subsuelo. La propiedad que era parte del metrobús también puede ser acondicionada para estacionamiento”, añadió.

Además, indicó que con las primeras mudanzas previstas solamente se demandará un cuarto del total de ocupación de los edificios. “Nosotros hoy vamos a estar trasladándonos en 20% a 25%”, refirió.

Doble titulación del terreno

Con relación a una supuesta falta de titulación del terreno que argumenta también la Comuna entre sus observaciones, el ministro del MOPC indicó que dicho espacio está a nombre de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP).

“Yo tengo entendido que ellos no pueden aprobar ninguna documentación o plano sin que el título esté en condiciones. Ese título está a nombre de Puertos”, comentó.

Por su parte, el titular de Aduanas, Julio Fernández, explicó que existe una doble titulación con respecto a una parte del terreno, que involucraría a la ANNP y la Comuna asuncena.

“Recibimos la transferencia del Poder Ejecutivo para usufructuar. Hay una parte, no la totalidad, que reclama la Municipalidad de Asunción. Justo no es la parte del MOPC o de Aduanas que se pretende ocupar”, mencionó.

No habrá postergación de mudanza

Tanto el titular del MOPC como el de Aduanas también indicaron que pretenden seguir con el proceso de mudanza a los edificios nuevos para este abril.

Destacaron que el traslado les permitirá percibir un ahorro millonario con respecto a lo que están abonando por alquiler para sus distintas dependencias.

“Nosotros seguimos con el proceso de mudanza. Tanto Aduanas como el MOPC tenemos varias unidades ejecutoras alrededor de nuestras instalaciones que están pagando alquileres”, dijo Segovia.

“Teniendo una edificación como esta, estamos entre G. 1.600 millones y G. 2.000 millones anuales de alquiler que vamos a estar llevando ya a las oficinas de Gobierno”, añadió.