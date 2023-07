La ANDE licita servicios y compras por un total de US$ 102,5 millones

La convocatoria de la licitación 430841 - Lp1759-23 para la compra de instrumentos para equipos de 23 kV prevé la apertura de las ofertas el próximo lunes, 31 de julio, a las 09:00, mediante el módulo de ofertas electrónicas. El monto estimado de la inversión es de US$ 805.196. Para el día siguiente está prevista la entrega de documentos a las 11:00, en la sede central de la ANDE.

Asimismo, la convocatoria de la licitación 423853 - Lp1750-2023 para la adquisición de equipos de medición en media tensión, tipo exterior, recibirán las ofertas el jueves, 10 de agosto, a las 09:00, en la ANDE (España y Padre Cardozo). La inversión estimada para esta compra es de US$ 263.682.

Lea más: Nueve empresas ofertaron a la ANDE en licitación de fibra óptica

Por otra parte, la fecha de apertura de ofertas de la licitación 425129 - Lp1749-23, para la ejecución de trabajos de mejoramiento y refuerzo del sistema de distribución del interior del país - Fase III, será el viernes, 18 de agosto a las 09:15, en el salón auditorio de la sede central de la institución. Esta licitación está dividida en cinco lotes; el Lote 1 es para trabajos en el Centro de Distribución de Central (Cordillera - Paraguarí) y Chaco (Presidente Hayes), por un total estimado de US$ US$ 14.560.671.

El Lote 2 es para el Centro de Distribución Centro (Caaguazú, Guairá y Caazapá), por un estimado de US$ 19.790.428 y el Lote 3, para el Centro de Distribución Norte (Concepción, Amambay y San Pedro), por US$ 19.859.195. El Lote 4 es para el Centro de Distribución Este (Alto Paraná), por un precio estimado de US$ 23.832.257 y el Lote 5, para el Centro de Distribución Sur (Itapuá, Misiones y Ñeembucú), por US$ 23.426.425. En total, los cinco lotes suman US$ 101.468.976.