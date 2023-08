¿Se reactivará el tren en Paraguay durante el nuevo Gobierno?

La intención del nuevo Gobierno es la reactivación de la vía férrea y el tren como medio de transporte de pasajeros y de cargas, según indicó el presidente de Ferrocarriles del Paraguay SA (Fepasa), Facundo Salinas.

“Ahora estoy en una fase preparatoria, primero ordenando la empresa. También estoy en fase preparatoria con el tema del tren, eso es lo principal. Si podemos reactivar el tren de cargas también sería una segunda parte que es importante”, dijo.

Incluso, comentó que la reactivación del tren es una de las razones por las cuales dejó su “zona de confort” como técnico en el ahora Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). “Ese es el objetivo; si no, no tiene sentido que yo haya aceptado (el cargo)”, subrayó.

Acotó que en esta etapa de su administración está llevando adelante un ordenamiento administrativo, en el que -preliminarmente- ya se detectó un déficit presupuestario del 25% aproximadamente.

Proyecto de tren de cercanías, ¿se reactivará?

La administración anterior planteó el proyecto de tren de cercanías Asunción-Ypacaraí, que costará US$ 2.000 millones con una “subconcesión” sin licitación al Gobierno de Corea del Sur, lo cual generó cuestionamientos de varios sectores.

El proyecto de tren de cercanías quedó en manos del Congreso luego de que se haya aprobado en general el año pasado, pero luego se haya decidido retrotraer el proceso a la etapa de la revisión en las distintas comisiones.

Al respecto, Salinas señaló que “el proyecto tiene factibilidad y rentabilidad social. Es razonable llevar adelante ese tren”.

Aclaró, asimismo, que solo se aceptará el acuerdo con Corea del Sur “si es la opción más ventajosa para el Paraguay”.

Analizarán opción de Corea del Sur

Según explicó, Fepasa no podrá conseguir la millonaria financiación por cuenta propia, considerando un monto estimado de más de US$ 500 millones para la ejecución de las obras. Entonces, el Gobierno deberá buscar otra vía económica, que podrían ser los bonos soberanos.

En ese contexto, el ofrecimiento surcoreano puede ser aceptado, siempre y cuando represente un menor costo en comparación con las otras vías de financiación, según mencionó.

“Fepasa no puede optar porque nadie le va a dar US$ 500 millones. El único que puede conseguir los recursos es el Gobierno y este tiene su precio de mercado, que es la tasa de bonos. Entonces, ¿dónde puede ser razonable la negociación con Corea? Si Corea hace una oferta cuyo costo financiero es significativamente disminuido con el precio de mercado. Si no, me voy al precio de mercado”, dijo.

Igualmente, el titular de Fepasa aclaró que la aprobación del acuerdo no la deberá definir Fepasa, sino las “altas esferas” del Gobierno.