Anteproyecto de ley pretende rebajas de hasta 90% por uso de electricidad

Las campañas “Itaipú 2023 Causa Nacional” y “ANDE Pueblo Mba’e” presentaron al Congreso Nacional y al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) una propuesta de iniciativa popular que establece tarifas gratuitas para comunidades indígenas y personas vulnerables de la tercera edad que consuman hasta 300 kWh/mes. Al mismo tiempo, propone ampliar la tarifa social, con descuentos de hasta el 90%.

Esta propuesta de iniciativa popular, enmarcada en el Código Electoral, fue presentada al Congreso Nacional y al TSJE de manera a contar con la autorización previa del Parlamento y las planillas para recoger firmas, tanto ológrafas como electrónicas para que las organizaciones “Itaipú 2023 Causa Nacional” y “ANDE pueblo mba’e” puedan recoger firmas de apoyo.

Ambas campañas deben obtener la firmas del 1% del electorado nacional para que el anteproyecto de ley presentado tenga un tratamiento obligatorio y preferencial en el Congreso, según establece la Constitución Nacional y el Código Electoral, indicaron.

El anteproyecto de ley establece que la energía eléctrica es un derecho humano y que, en tal sentido, por motivos sociales no se puede cortar el servicio en ningún caso. Además, sostiene que la ANDE está obligada a facilitar el acceso a las comunidades que aún no cuentan con el servicio en un plazo perentorio.

Asimismo, establece tarifas gratuitas hasta consumos de 300 kWh/mes para comunidades indígenas y para personas vulnerables de la tercera edad.

Ampliar la tarifa social

También propone ampliar la tarifa social con descuentos de 90% a quienes utilicen hasta 100 kWh/mes; 85% para usos de entre 101 y 200 kWh/mes; 75% para consumos de entre 201 a 300 kWh/mes y de 50%, para usos de 301 a 500 kWh/mes, en todo horario. Según los proyectistas, en estas franjas de consumo se sitúa aproximadamente el 70% de los usuarios. “Se abarca a todos los usuarios de cualquier tipo (residencial, comercial, industrial, general) sin limitación de llave limitadora ni de fases abastecimiento, ni de estudios sociales, en forma automática, siempre que sea en baja tensión (220/380 V)”, especifican.

Según el anteproyecto de ley, para quienes utilicen más de 500 kWh/mes, correspondientes a sectores medios, se propone premiar la contribución a la eficiencia con descuentos de 35% para los consumos fuera de hora punta hasta 750 kWh/mes; 25% entre 751 y 1.000 kWh/mes; y 15% entre 1.001 y 1.500 kWh/mes, con las mismas características ya indicadas (baja tensión y sin limitación alguna, en forma automática según consumo efectivo).

Para las mipymes, la propuesta es ampliar el descuento de la tarifa hasta 3.000 kWh/mes (15% entre 1.501 y 3.000 kWh/mes) y para las Juntas de Saneamiento se prevé un descuento único de 75% hasta 5.000 kWh/mes, dado que el agua potable es también un derecho humano.

En todos los casos se prevé una quita proporcional al descuento de cada rango de consumo y un refinanciamiento de la parte restante, hasta en 100 cuotas mensuales y sin que se deba cobrar intereses.

Cómo se financiará

De acuerdo al anteproyecto, el financiamiento de este subsidio, que se estima rondará los US$ 200 millones por año, se obtendrá del impuesto a los altos salarios en las binacionales Itaipú y Yacyretá, así como a sus gastos superfluos y no previstos en los Anexos C de dichas entidades. Y que si aún así faltaran más recursos, de la renta eléctrica que la ANDE obtendría de la reducción de la tarifa de Itaipú y de la exportación a precio de mercado de la energía que el Paraguay no consume.