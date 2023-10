Senado recibió informes sobre deudas con diferentes montos

Los diferentes montos de la deuda con constructoras y farmacéuticas generaron cierta confusión y dudas en los legisladores de los partidos de oposición, quienes votaron en contra del proyecto de ley “Por el cual se establecen medidas extraordinarias de gestión para las finanzas públicas”.

El proyecto de referencia fue aprobado el último miércoles por la mayoría colorada y sus aliados, pero durante la sesión, los legisladores opositores cuestionaron su legalidad y los montos de la deuda que debe abonarse, porque cada ministerio consultado dio un número diferente.

La propuesta con media sanción de la Cámara Alta contempla una emisión de bonos o contratación de préstamos por hasta US$ 600 millones para atender compromisos pendientes con constructoras y farmacéuticas.

El primer informe que remitieron al Senado

Una primera nota fue remitida el 14 de setiembre por el MEF en respuesta a un pedido de informes que propuso el senador colorado cartista Derlis Maidana.

Con relación a la deuda del MOPC, explica que la entidad informó que los compromisos existentes al cierre del mes de junio ascienden a US$ 360 millones, monto al que deberá sumarse las estimaciones de certificados entre julio y diciembre (siempre supeditadas al nivel de ejecución de los contratos), concluyendo que la necesidad adicional de recursos ascendería a US$ 339,3 millones, lo que sería la deuda de cierre de 2023.

En cuanto a Salud, señala que según datos al 31 de mayo último, la deuda total asciende a US$ 283 millones, de los que podrían pagar US$ 43,4 millones, pero quedará un remanente de US$ 239 millones.

Además, adicionalmente, propone el plan de pagos de US$ 78,1 millones y con esto la deuda pendiente representaría US$ 161,5 millones.

En total, la deuda pendiente que estiman quedaría de las referidas instituciones para el cierre del ejercicio 2023, asciende a US$ 500,8 millones, según se desprende de este primer informe.

Segundo informe sobre las deudas

Un segundo informe de Economía, remitido el 9 del presente mes, también enrespuestaa un pedido proveniente del Legislativo, señala que de acuerdo con un informe del MOPC, al 30 de junio la deuda total ascendía a US$ 360 millones, aclarndo´se que el monto podría sufrir ajustes con posterioridad a la fecha mencionada.

En cuanto a Salud, la cartera acumulaba al 31 de mayo último una deuda de US$ 283 millones y, considerando su plan financiero disponible, pagaría US$ 43,4 millones de la deuda total, no podrá cubrir US$ 239,6 millones del monto total de la deuda.

También en este caso se advierte que el monto total aproximado podría sufrir ajustes con posterioridad a la fecha del cierre del informe.

Añade que, visto que los compromisos pendientes del MOPC y Salud que serán atendidos por el Ejecutivo ascienden a aproximadamente US$ 599,6 millones, el MEF estima una necesidad de financiamiento de US$ 600 millones.

El MOPC, por su parte, remitió la lista de sus acreedores al Senado e informó que el monto de la deuda al 31 de agosto asciende a US$ 335,9 millones; en tanto que Salud Pública remitió su listado con una deuda total al 4 de setiembre por más de G. 2,8 billones (US$ 388,4 millones al cambio vigente).