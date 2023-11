Petropar habría limitado participación en millonaria licitación de consultoría

Siguen saltando más sospechas de direccionamiento en la licitación de Petróleos Paraguayos (Petropar) para la contratación de una consultoría de “diagnóstico” integral de sus plantas de Villa Elisa y Mauricio José Troche, además de ocho servicentros propios de la estatal (ID 429.213).

La empresa Tecnoambiental Sociedad de Responsabilidad Limitada, representada por Guillermo de Barros Barreto, hermano del ministro del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), Rolando de Barros Barreto, es la única firma que presentó una propuesta en esta convocatoria, por un monto de G. 1.587.083.334.

Las consultoras que tenían intención de participar señalaron que no pudieron hacerlo debido a las llamativas exigencias de la petrolera pública en el pliego de bases y condiciones (PBC) de la licitación. Según manifestaron, esta situación impidió que haya competencia en el llamado en curso, actualmente ya en etapa de evaluación de ofertas.

De acuerdo con las explicaciones que dieron, entre las especificaciones técnicas sólo exigieron experiencia en estudios ambientales de estaciones de servicios, a pesar de que en el llamado en cuestión también se debe realizar estudios ambientales en las plantas de Mauricio José Troche y Villa Elisa.

En este sentido, resaltaron que en la experiencia específica sólo tuvieron en cuenta trabajos en cinco estaciones de servicios de los últimos tres años, cuando normalmente se pide experiencia de los últimos 10 años. “De los últimos tres años nunca se ha pedido, esa es la verdad”, expresó una de nuestras fuentes.

En este sentido, el PBC estableció: “se considerará la experiencia de la empresa en trabajos relacionados al diagnóstico ambiental, identificación de pasivos ambientales y/o análisis de infraestructura (se considerará cualquier estudio técnico similar llevado a cabo con el fin de prevenir, evitar o atenuar impactos ambientales negativos) de estaciones de servicios. Como mínimo 5 trabajos, durante los últimos tres años (2020, 2021 y 2022)”.

Por otro lado, también se exigió en el documento que la empresa interesada “debe estar registrada en el MADES como empresa consultora ambiental, respaldada con registro en el CTCA (Catastro Técnico de Consultores Ambientales) vigente”. En este sentido, indicaron que si se exigía sólo el registro de los profesionales claves de la consultoría ya era suficiente para poder realizar los trabajos solicitados, por lo que consideraron que este requisito se debería por los vínculos del único oferente con el ministro del MADES.

Petropar defiende la millonaria licitación

William Wilka, gerente general de Petropar, defendió el viernes último la licitación y señaló que no hubo direccionamiento, tampoco tráfico de influencia en el proceso, calificando de “transparente” la licitación. “Se presenta quien quiere presentarse, para eso está la etapa de reclamos”, indicó para justificar que se haya recibido solamente la oferta de Guillermo de Barros Barreto. Asimismo, dijo que no sabían por qué solo esta firma pudo ofertar.

“El llamado se publica, tiene etapa de consultas, protestas y no podemos saber quién va a participar o no. Y no hubo tráfico de influencia, por lo que te comenté del proceso. Absolutamente no (hay tráfico de influencias), la presentación al llamado es libre, está en etapa de evaluación y se verá si (Tecnoambiental) cumple con los exigido por Petropar”, respondió Wilka al ser preguntado por qué una sola empresa pudo ofertar.

Con el llamado en curso, Petropar pretende contratar una consultoría para el “servicio técnico de diagnóstico integral en seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente en planta Villa Elisa, alcoholera Mauricio José Troche y estaciones de servicios propias”. Tendrá un costo de G. 1.587.083.334, según el monto de referencia del llamado.

Monto millonario por tres meses de trabajo

Todos los trabajos que realizará la empresa Tecnoambiental, si resulta adjudicada, deben finalizar en 90 días, contados desde la recepción de la orden de servicio, según el pliego del llamado de Petropar.

Los profesionales claves de la consultoría son cuatro en total, de los cuáles dos deben ser ingenieros ambientales, además de un geólogo y un profesional en área de salud y seguridad ocupacional, de acuerdo con el documento.

El producto 1, que es el cronograma de trabajo, se debe entregar a los 15 días, desde la recepción de la orden de inicio. Asimismo, el producto 2, que es el informe de identificación, evaluación y caracterización previa de los servicentros, plantas industriales de Villa Elisa y Mauricio José Troche y, además, el análisis de las normativas legales con una evaluación del cumplimiento de las mismas se deberá entregar a los 45 días.

Por último, el producto 3, que consiste en el informe técnico final, con las conclusiones y recomendaciones, debe culminar a los 90 días. Los informes de cada planta, deberán ser presentados por separado a la presidencia y las gerencias, en formato escrito y en una jornada expositiva.

Petropar tiene más de 1.000 empleados, pero ninguno tiene la capacidad de hacer este trabajo, según el gerente general de la estatal, William Wilka. “No tenemos especialistas en eventos medios ambientales, ni especialistas con los equipos técnicos ni conocimiento en salud ocupacional”, indicó.