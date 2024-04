Persisten quejas sobre billetaje pese a que su funcionamiento es “prioridad” para el VMT

El titular Viceministerio de Transporte (VMT), Guido Benza, reportó que para su administración “es indispensable que el pasajero cuente con las herramientas para realizar sus viajes”. Las declaraciones las remitió por escrito, tras ser insistido sobre sus gestiones que realiza para atender las quejas de los usuarios sobre inconvenientes con los servicios de las operadoras del billetaje electrónico.

Cabe recordar que actualmente, en el Área Metropolitana, el único medio de pago del pasaje es la tarjeta del cobro electrónico, dispositivo que sólo dos empresas ofertan en el mercado: Epas (tarjeta Jaha) y TDP SA (tarjeta Más), de Cetrapam y Álvaro Wasmosy, respectivamente.

Teniendo en cuenta que hace días que varios usuarios reportaron que no logran acceder a información de sumo interés en la aplicación del celular de la tarjeta Jaha para conocer su saldo y el itinerario de los colectivos, entre otras informaciones. Al VMT se le insistió que sin saldo, los pasajeros simplemente no podrán utilizar el servicio, pues no podrá pagar el pasaje.

Al respecto, se intentó conocer la versión de la compañía pero su representante, César Ruiz Díaz, no respondió. Esta situación motivó a seguir insistiendo con obtener una respuesta de la oficina estatal.

Al respecto, el viceministro Benza reportó que contactó a las Empresas Prestadoras de Servicio (EPS) y el informe que obtuvo fue que se trató de un proceso de actualización a fin de mejorar la experiencia de los usuarios.

“Nos informaron que funciona sin inconvenientes a la fecha”, se puntualiza en el comunicado.

Sin embargo, y a modo de dar seguimiento con las denuncias acercadas a ABC, se volvió a contactar con varios de los usuarios, la mayoría coincidió en que ya puede ver el saldo pero también se observó que la aplicación se encuentra lenta.

“Nosotros verificamos la información de los buses en la calle, donde nos encontramos expuestos a la inseguridad, y es un peligro estar esperando varios minutos a que reaccione la aplicación”, comentó una usuaria.

La Ley N° 5230 del billetaje estipula que el VMT es la autoridad de aplicación y en su artículo 4 establece que se debe dotar de comodidad y transparencia en el pago del pasaje a los usuarios. Por lo tanto, ante la infracción del mismo, se supone que las operadoras se exponen a una sanción. Sin embargo, el VMT no reportó absolutamente nada al respecto ni se respondió referente a la solicitud de una audiencia con el titular de la cartera.

El viceministro no contesta las llamadas y desde la Dirección de Comunicación del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) se limita a reportar que el viceministro no tiene tiempo para atender a la prensa.