Dos frigoríficos concentran 65% de la faena distorsionando los precios

La cadena del sector de la carne paraguaya se está degradando por una suma de fallas, pero hay dos principales, la falta de acceso al principal mercado de compra que es China, el cual compra el 30 por ciento de toda la carne producida en el mundo.

Al no tener China, no tenemos ese paraguas que compra todo, y el resto de los países nos compran sabiendo que no tenemos el principal mercado; por lo tanto, vendemos más barato nuestra carne, aproximadamente 800 dólares más barato con relación a Uruguay, por ejemplo, y el segundo factor es la alta concentración en la industria frigorífica, pues solo dos frigoríficos concentran el 65% de la faena nacional, explicó Serrati.

Caída en el hato ganadero

Otro punto destacado por el directivo de APPEC fue que, de acuerdo a estimaciones, este año terminaremos con una nueva caída del hato ganadero.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Vamos a terminar el año entre 13 millones de cabezas, y deberíamos estar con 14.000.000. Esto ocurre porque no tenemos el mercado principal, y por el precio inferior que recibe el productor y no puede hacer ninguna inversión. Hoy una vaca terminada en Paraguay vale 560 dólares, pero esa misma vaca en Uruguay vale 714 dólares, porque los frigoríficos compiten con la mercadería y pagan mejor, además tiene todos los mercados más importantes, entre ellos China”.

Pedir una compensación

Un punto mencionado por el ganadero fue que si el Gobierno quiere seguir sosteniendo esta realidad, debería compensar al productor paraguayo, porque cuando un país se siente afectado por otro, Paraguay debe pedir compensación a Taiwán, o tendrá que pedir compensación a su aliado EE.UU., que es el que nos dice a nosotros “que Paraguay sostenga la relación con Taiwán”; entonces el productor puede recibir lo que corresponde y va a crecer, en vez de decrecer, lo que hoy pasa.

Dos frigoríficos compran el 65% de la carne

Nosotros, como APPEC, la Asociación Rural del Paraguay (ARP), y el Consorcio de Ganaderos para la Experimentación Agropecuaria (CEA), sostenemos que hay una alta concentración. Dos industrias frigoríficas tienen el 65 por ciento de la compra de ganado y de la venta de todas las carnes que producen, exteriormente y para consumo interno.

Esto está distorsionando el mercado y no existe una competencia real por la mercadería, entonces están ajustando el precio a las utilidades que ellos quieren tener, incluso nos damos cuenta porque se cambió la forma de hacer negociación desde el 2017 o 2018 cuando hubo una fusión entre dos industrias, explicó el entrevistado.

Lea más: “Paraguay debe lograr un mejor precio por carne que exporta”

Con China pasaríamos a US$ 2.500 millones año

A la consulta de cuáles son esos dos frigoríficos que concentran la adquisición del ganado nacional, Serrati confirmó que es de público conocimiento, Minerva Foods y Frigorífico Concepción. El resto tienen los otros frigoríficos que son Paraguayos. Nosotros hicimos una proyección de si volviéramos a tener los 14 millones de cabezas, y mejoráramos la eficiencia, la extracción del stock, y si tuviéramos a China como comprador, podríamos hacer en vez de US$ 1.500 millones (año 2023), llegaríamos a US$ 2.500 millones.

Cadena ganadera genera 329.000 empleos

Esto que está pasando no solo perjudica a los productores ganaderos, sino a todo el país, pues la cadena de la carne genera 329.000 empleos, y al no pagarse un precio justo al productor, este no puede hacer inversiones y por ende no puede crecer y contratar más personales. Yo no quiero ser mala onda siempre, quiero ser positivo, y sentarnos a hablar desde una perspectiva real, porque la diplomacia está en manos del Gobierno, y también con la industria y tener una visión más allá de que cada uno tiene su negocio y debemos tener una visión país, explicó.