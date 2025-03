Deuda pública: gobierno autoriza contratar nuevo préstamo por US$ 100 millones

La Presidencia de la República dio a conocer el Decreto N.º 3489, del día 13 del presente mes, por el que aprueba los términos y condiciones del contrato de préstamo para el financiamiento del programa de reformas para el fortalecimiento de la logística y la integración comercial de nuestro país.

El decreto autoriza igualmente al MEF a firmar el convenio de préstamo con el BID por hasta US$ 100 millones, cartera que había solicitado su aprobación.

Lea más: Deuda pública: cuánto se incrementó el pago de intereses

Según el decreto, el programa tiene por objeto apoyar la ejecución de una reforma de política, consistente en contribuir en la mejora del desempeño logístico y la integración comercial del Paraguay, a través del fortalecimiento de la gobernanza y la sostenibilidad del sector logístico y la facilitación del comercio exterior.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El instrumento del BID, dice el considerando del decreto, es un empréstito basado en “Matrices de Políticas Públicas”, cuyo cumplimiento permitirá al MEF el desembolso de los fondos.

Lea más: Deuda pública: aumentan las operaciones de “bicicleteo”

Añade que el BID había manifestado que en los préstamos para reforma de política no se exige que los recursos desembolsados financien ninguna inversión específica, pudiendo el prestatario disponer de los mismos para los propósitos que determine, respetando la exclusión de gastos y la lista negativa previstas en el contrato.

Cartera crediticia del BID

El BID tiene con nuestro país una cartera crediticia compuesta por 27 proyectos, destinados a diversas áreas, por un monto total de US$ 2.070 millones y cuya ejecución al mes de enero había llegado a 39,8%, según los últimos datos del MEF.

Lea más: Bonos soberanos: importante suma destinaron a comisiones bancarias y otros gastos

La entidad multilateral es el segundo mayor acreedor de Paraguay en materia de préstamos, luego del CAF Banco de Desarrollo de América Latina, con US$ 2.286,3 millones.

El gobierno, además, tiene en carpeta de gestión otros tres créditos con el BID por un monto de US$ 317 millones previstos para la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Lea más: Deuda pública: ejecución de préstamos externos casi llegó a la mitad

Los proyectos son los siguientes, consolidación de la DNIT, por US$ 30 millones; con el MOPC, el saneamiento de la cuenca del lago Ypacaraí, por US$ 154 millones; y el proyecto de “Pavimentación de la Ruta PY15, desde el Cruce Centinela hasta Mariscal Estigarribia en el Departamento de Boquerón”- Corredor Bioceánico II, por US$ 133 millones.