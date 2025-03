Exportación de soja cayó casi 15% debido a crisis en el paso Bermejo

Hasta febrero, se exportaron 1.470.479 toneladas de soja en grano, mientras que en el mismo periodo del año pasado se habían embarcado ya 1.714.549, que evidencia una disminución de 244.070 toneladas o 14,2 %, de acuerdo con el informe de comercio exterior de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco).

La Cámara atribuyó la caída de las exportaciones a las demoras que ocurren en la salida de los convoyes debido a las complicaciones en la navegación que hubo a raíz de la acumulación de sedimento que trae el río Bermejo. A este escenario se suma que el sector productivo tiene la atención puesta ahora en la cosecha de la oleaginosa.

Además de los granos, los derivados de la soja registraron una caída en sus envíos, que impactó negativamente en el ingreso de divisas al país. En general, el complejo soja generó US$ 686 millones hasta febrero, mientras que en el mismo periodo de 2024 el registro alcanzó US$ 829 millones, que refleja una reducción de US$ 143 millones o de 17%.

Sonia Tomassone, asesora de Comercio Exterior de Capeco, explicó que la merma en las exportaciones del complejo soja responde a la demora en la salida de los convoyes causada por complicaciones en la navegación que se generaron por la acumulación de sedimentos que arrastra río Bermejo. Al menor volumen enviado se sumó caída de los precios internacionales, otro factor que incidió negativamente en el ingreso de divisas, a pesar de las mejoras en los precios del aceite de soja.

Destinos de comercialización

Con relación a los destinos de comercialización de soja, Argentina sigue siendo el principal comprador, con el 83% de participación, seguido por Brasil (6%), Senegal, EE.UU. y Chile.

En total, 30 empresas fueron responsables de las exportaciones del grano al cierre del segundo mes del año. Cargill se sigue posicionando como principal exportador del grano, con el 16% del total enviado, seguido por LDC (12%), ADM y Copagra (11%), Viterra (10%), Cofco y Bunge (7%).