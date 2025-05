Gasoil de firma catarí: denuncian emergencia falsa, silencio cómplice y firmas dudosas en contrato

Siguen las críticas de los parlamentarios a los reiterados incumplimientos de la firma catarí Doha Holding Group LLC, vinculada al hijo del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez Pérez. A pesar de las prórrogas que le otorgó Petropar, que violarían la ley, la empresa aún no ha entregado una sola gota de las 100.000 toneladas métricas de gasoil contratadas, cuyo valor asciende a 61 millones de dólares.

El diputado Mauricio Espínola cuestionó el silencio cómplice de la Contraloría General de la República (CGR), encabezada por Camilo Benítez, y de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), dirigida por Agustín Encina, que siguen sin actuar pese a los reiterados incumplimientos y a las adendas dudosas, que ya suman seis.

“La Contraloría había enviado un pedido de informe que yo presenté ante esta institución ya a finales de enero, y hasta hoy Petropar no ha respondido. La Contraloría se comprometió a realizar una Fiscalización Especial Inmediata (FEI) luego de la Semana Santa, es decir, un examen puntual del contrato. No se trata de una auditoría financiera que puede durar seis meses, sino de una FEI que debía concluir en un máximo de 45 días. Sin embargo, hasta la fecha, ni siquiera se ha iniciado dicha fiscalización”, lamentó, en conversación con ABC.

Asimismo, señaló que la petrolera pública continúa manejando con total hermetismo las dos últimas adendas, mientras la DNCP no toma ninguna medida. Cabe recordar que las primeras cuatro adendas fueron publicadas meses después de su firma, con graves observaciones por parte de Contrataciones, sin que eso derivara en una investigación de oficio.

Eddie Jara mintió sobre la compra urgente, según senadora

En la última sesión del Senado, el pasado miércoles, la senadora Celeste Amarilla también criticó duramente al titular de Petropar, Eddie Jara, acusándolo de mentir para justificar un procedimiento de compra “urgente” con carácter especial, que habría favorecido a la firma catarí.

“Se utilizó el procedimiento de emergencia para una compra que no cumplía con los requisitos establecidos en la Ley de Contrataciones Públicas, basándose en la falsa declaración de una emergencia. Eddie Jara mintió al afirmar que era urgente adquirir este combustible. Dijo que era urgente, y por eso se aplicó un procedimiento especial de contratación. La adjudicación se concretó en 48 horas, el 27 de septiembre de 2024”, expresó Amarilla.

“Otra vez la Conmebol”

En ese contexto, la senadora recalcó que la supuesta urgencia se desmoronó, ya que el combustible aún no llega y no hubo desabastecimiento. Además, recordó que Doha Holding fija domicilio en Asunción en la oficina del abogado Julio Jiménez (Jejuí 690, esquina Juan O’Leary), hermano de Monserrat Jiménez, directora jurídica de la Conmebol, entidad presidida por Alejandro Domínguez, cuyo hijo figura como representante de la empresa extranjera.

“Otra vez la Conmebol. ¿Qué tiene que ver la Conmebol acá? ¿O es una simple coincidencia que el hermano de la directora jurídica sea el representante de Doha Holding?”, cuestionó.

Dudas sobre las firmas en el contrato

La parlamentaria también señaló que el contrato fue firmado por Khalifa Hamad Al-Thani, hermano menor del emir de Qatar. En el documento, la empresa fija como domicilio el piso 15 del edificio Marina Tower en Lusail, Doha, justo al lado de la residencia del emir. “Esa es la misma dirección de la residencia del emir de Qatar”, afirmó Amarilla.

Añadió que Khalifa Hamad Al-Thani habría viajado a Paraguay con un poder especial otorgado por Doha para firmar el contrato, pero que llama la atención que en la última hoja del contrato aparezcan dos firmas en el mismo lugar, una de las cuales se repite en todas las páginas con el sello de Doha Holding. También cuestionó que Eddie Jara solo firmó en la última hoja del contrato.

“Estas hojas pudieron haber sido adulteradas, porque Eddie Jara solo firmó la última hoja. En el resto, hay una firma sin aclaración”, dijo, y agregó:“¿Esto vale o no vale? ¿Vino o no vino el representante de Doha? ¿Quién carajo es Doha? ¿Por qué Paraguay tiene que esperar y aceptar seis adendas por parte de una empresa que no entrega el combustible? ¿Por qué la estamos ayudando?”

Finalmente, la senadora anunció que presentará un pedido de informes y que Jara debe comparecer ante la Comisión de Cuentas y Control, o incluso ante el pleno del Senado, para dar explicaciones sobre este polémico negocio.