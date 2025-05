Salario mínimo: “Esta canasta ya tiene su tiempo”, sostiene economista

Conforme un análisis realizado por el economista Rodrigo Ibarrola, los precios de productos en general subieron considerablemente luego de la pandemia de COVID-19, aunque incluso esta suba se acentuó más durante los últimos dos años.

Asimismo, citó que en las noticias se ve que como país “vamos creciendo año a año” pero “el poder adquisitivo se mantiene al mismo nivel” desde hace unos 10 años e incluso el de ahora hasta sería un poco menor que al de hace una década.

“Esta canasta que se utiliza ya tiene su tiempo, es del 2017; ya está cerca de cumplir 10 años y ciertas cuestiones no están incluidas ahí. Hay que ir actualizando el patrón del consumidor”, precisó en comunicación con ABC Cardinal.

Asimismo sostuvo que la canasta corresponde principalmente al área metropolitana u algunas cabeceras departamentales, algo que no consideraría el patrón de consumo según cada zona del país. “Esto debería preocupar a cualquier Gobierno; no producimos bienes muy elaborados y no existen esos trabajos altamente remunerados”, agregó.

