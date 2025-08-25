Hoy cobran los jubilados de la Caja Fiscal

El cronograma de la cartera de Economía prevé para hoy el pago de haberes a los jubilados y pensionados de la deficitaria Caja de Jubilaciones y Pensiones o Caja Fiscal del sector público.

Los pagos llegarán 77.767 beneficiarios activos, según el registro al mes de julio de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones del MEF.

Al mes de julio, el déficit acumulado por la Caja Fiscal supera los G. 1,4 billones (US$ 194,7 millones al cambio promedio de ese mes), que equivale a 43% de diferencia entre los ingresos obtenidos y los pagos realizados a jubilados y pensionados.

Lea más: Reforma de Caja Fiscal: médicos están en pie de guerra y piden eliminar jubilación vip

El ente previsional del sector público está conformado por seis sectores, pero solo el que corresponde a empleados públicos mantiene un superávit de 13.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los demás sectores, como magistrados judiciales, docentes, universitarios, militares, policías y maestros acumulan déficit de 29%, 22%, 75%, 64% y 48%, respectivamente, que se financia en su mayor parte con los impuestos que paga la ciudadanía en general.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Déficit llegará a US$ 952 millones

Un estudio del MEF, presentado a la Comisión Especial de la Cámara de Diputados, estima que el déficit cerrará este año en US$ 343 millones. En el 2026 aumentaría a US$ 430 millones y en el 2027, a US$ 509 millones.

En 2028 el saldo rojo alcanzará US$ 683 millones y se financiará íntegramente con los recursos del Tesoro o fondos que provienen del pago de los impuestos, porque el año anterior se acabarán los excedentes.

Lea más: MEF revela los ajustes comunes en la región para sostener caja fiscal

La falta de una reforma hará que el déficit siga creciendo, en 2029 se estima en US$ 776 millones y en 2030, ascendería a US$ 952 millones, según el informe entregado a la Comisión Especial de Diputados.

Calendario de pago prosigue mañana

El MEF inicia mañana el pago de salarios a los funcionarios y culminará el próximo viernes 29.

* Martes 26: funcionarios administrativos y personal de salud.

* Miércoles 27: fuerzas públicas (militares y policías), funcionarios del Poder Judicial y de las gobernaciones departamentales.

* Jueves 28: el personal y docentes de educación y de las universidades nacionales.

* Viernes 29: se abonarán los servicios personales pendientes.