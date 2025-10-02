Bajada mensual en sacrificios de bovinos no frena crecimiento anual

Si bien se registra una caída mensual en la faena, esta no frena el crecimiento anual de las exportaciones. En septiembre, las industrias exportadoras faenaron 174.348 cabezas de res, un 4 % menos que en agosto, cuando se sacrificaron 181.006 animales. En comparación con septiembre del año pasado, con 186.041 sacrificios, también se observa una reducción del 6%, según el informe del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa).

Lea más: Faena de bovinos retrocede 11% en agosto

Faena superior al 2024 en el acumulado

En contrapartida, el total acumulado de bovinos faenados entre enero y septiembre fue de 1.735.844, mientras que el año anterior, hasta el mismo periodo fue de 1.660.182 sacrificios, es decir, se procesó un 4% más en este 2025.

En su momento, el presidente de la Cámara Paraguaya de Carnes (CPC), Randy Ross mencionó que “las tareas en las plantas frigoríficas se reducirán en los meses restantes, condicionado por la cantidad de animales. Además, como hubo buenos números de faenamiento en los primeros meses del año, este ritmo disminuirá en lo que resta del 2025”.

Mes a mes

El ritmo de faena en lo que va del 2025 arrancó con buen ritmo aunque ahora viene reduciéndose: en enero 206.422 cabezas, en febrero 215.302, en marzo 163.566 cabezas y en abril 171.323 cabezas. A su vez, en mayo 222.068 cabezas, en junio 198.426 cabezas, en julio 203.383 cabezas, agosto 181.006.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Más novillos y menos vacas

Entre tanto, las plantas procesaron 21.233 novillos (10%), 81.134 toros (2%). Mientras las categorías de vacas, con 34.176 cabezas y 37.805 vaquillas experimentaron una caída del (16%) y (10%).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Sector cárnico enfrentará auditorias y menor faena tras récords de exportación

Top 3 de industrias

Las industrias que más procesaron en septiembre fueron Belén de Minerva Foods, con 35.788 cabezas y 9.181. 519 kilos; seguida por Concepción, con 20.509 sacrificios y 5.012.781 kilos y Frigomerc, con 12.601 con 4.495.905, completando el top 3.