Faena de bovinos retrocede 11% en agosto

La disminución de la faena coloca a agosto entre los meses con menor volumen de sacrificio, en lo que va del 2025, superando únicamente a marzo y abril.

De acuerdo con el informe del Senacsa, los frigoríficos exportadores procesaron 181.006 cabezas, lo que representan 22.377 animales menos, en comparación con julio cuando se faenaron 203.383 bovinos.

En la relación interanual, también se observa una caída del 6%, ya que en agosto de 2024 se habían registrado 193.303 cabezas.

En contrapartida, el nivel de procesamiento de agosto último fue superior al de marzo pasado (163.566 cabezas) y abril (171.323 cabezas).

La reducción alcanzó a todas las categorías. Se procesaron 19.288 novillos, 78.989 toros, 40.746 vacas y 41.983 vaquillas.

Entre las plantas con mayor actividad en el mes pasado se destacaron: Frigorífico Belén de Minerva Foods, con 35.202 cabezas, seguido de Frigorífico Concepción, con 18.792 reses y Frigochaco con 18.258 animales.

En el acumulado entre enero y agosto, las plantas exportadoras llevan procesados 1.161.496 bovinos.