PGN 2026: MEF se pronunció hoy sobre el aumento aprobado en Diputados

La Cámara Baja dio media sanción al proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación (PGN) para el ejercicio fiscal 2026, con las modificaciones que recomendó la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso, de la Comisión de Presupuesto de Diputados y las reprogramaciones y aumentos planteados en la plenaria.

El proyecto de PGN 2026 que presentó el Poder Ejecutivo el 25 de agosto pasado, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), ascendía a G. 149,2 billones (US$ 18.928 millones al cambio presupuestado), monto que representa un aumento del 12% respecto al presupuesto 2025 aprobado inicialmente.

La comisión bicameral, en su dictamen emitido el 30 de octubre, elevó el monto a G. 149,3 billones (US$ 18.952 millones al cambio presupuestado), que implica G. 186.431 millones (US$ 23,6 millones) más con relación a la propuesta original del Ejecutivo.

El dictamen fue aprobado y en la sesión extraordinaria de Diputados del ultimo martes, 11 de noviembre, en la que también dieron el visto bueno a una serie de reprogramaciones y aumentos planteados por legisladores de las diferentes bancadas, por lo que la diferencia con el plan de Ejecutivo podría ampliarse una vez que sean ajustados los números finales.

Conferencia y postura del MEF

La cartera de Economía y Finanzas presentó en la fecha su informe de “Situación Financiera” de la administración central correspondiente al mes de octubre, que estuvo a cargo de Nathalia Rodríguez, gerente de Economía; y Rolando Sapriza, director de Política Macro Fiscal.

En la conferencia le consultaron a las autoridades del MEF cómo ven el incremento del gasto aprobado por Diputados para el próximo año, a lo que la gerente de Economía respondió que hasta el momento los montos son manejables, que está dentro del escenario previsto para el siguiente año.

El PGN 2026 con media sanción pasará a consideración de la Cámara de Senadores, que tiene 15 días de plazo para decidir sobre las modificaciones que introdujeron en Diputados. Si las aprueba, quedará sancionada la ley y la remitirán al Ejecutivo para su promulgación, de lo contrario, volverá a la Cámara Baja para una segunda ronda de estudios.