Superintendencia de Jubilaciones: seis postulantes fueron admitidos

El Consejo de Seguridad Social (CSS), a través de la Secretaría Ejecutiva, informó en la fecha de la publicación de la lista de postulantes admitidos y no admitidos del concurso público de méritos y aptitudes, ad referéndum, para la conformación de la terna de candidatos a superintendente de Jubilaciones y Pensiones.

El concurso se lleva a cabo en el marco de la Ley N.º 7235/2023, “Que reglamenta el rol supervisor del Estado a las entidades de jubilaciones y pensiones, en cumplimiento del artículo 95 de la Constitución Nacional”.

También habilitó formalmente el período para la presentación de tachas y reclamos de parte de los postulantes.

La nota señala que la publicación se realiza tras la culminación de la etapa de verificación documental, instancia en la que se evaluó el cumplimiento de los requisitos excluyentes establecidos en el pliego de bases y condiciones, a cargo del Comité de Apoyo a la Secretaría Ejecutiva del CSS.

Postulantes admitidos y no admitidos

Al concurso se postularon 18 personas, 6 fueron admitidos y 12 no admitidos, según la lista que dio a conocer el Consejo de Seguridad Social.

El listado solo identifica a los postulantes por el número de la cédula y, en el caso de los no admitidos, incluye el motivo. Por ejemplo, señala que la carrera de relaciones internacionales no se enmarca dentro de la disciplina requerida, no cumple con el tiempo requerido de experiencia laboral en materia financiera, seguros, jubilaciones o fondos previsionales.

También existe aquel que no presentó el título universitario de grado o que el título no cuenta con registro del Ministerio de Educación y Ciencias MEC), no presentó formulario firmado y la carrera de licenciatura en ciencias no se enmarca dentro de las disciplinas requeridas.

El informe menciona que los resultados se encuentran disponibles en los portales institucionales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) y del Banco Central del Paraguay (BCP).

Periodo de tachas y reclamos

Conforme al calendario del proceso concursal, los postulantes podrán presentar tachas y reclamos exclusivamente vinculados a su postulación y a la verificación documental, añade.

Para dicho trámite se establece un plazo máximo de 2 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de la lista de admitidos y no admitidos, indica.

Las presentaciones deberán realizarse únicamente a través de la siguiente dirección de correo electrónico: secretariaejecutivacss@mef.gov.py, refiere el informe.

Explica que las tachas y reclamos deberán incluir, de forma obligatoria, el nombre completo del postulante, su número de cédula de identidad civil y los motivos específicos de la impugnación.

“Asimismo, deberán contener la argumentación técnica y jurídica y, según corresponda, la evidencia documental que respalde la solicitud”, señala.

La nota manifiesta que, concluido el plazo previsto, el Comité de Apoyo evaluará las observaciones recibidas y remitirá su informe técnico al Consejo de Seguridad Social para la decisión definitiva.

“La finalización de esta fase permitirá contar con la lista definitiva de admitidos y avanzar hacia las siguientes etapas del concurso, o sea las de evaluación curricular y de entrevistas, conforme a la Matriz de Evaluación aprobada por el CSS”, indica.