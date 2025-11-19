PGN 2026: aumento aprobado en Diputados ronda los G. 200.000 millones

Luego de las modificaciones y los ajustes realizados a los números, el proyecto de ley de presupuesto con media sanción de Diputados ya está a consideración de la Cámara de Senadores.

La Cámara Alta tiene plazo hasta la próxima semana para expedirse sobre las modificaciones introducidas por la Cámara Baja, al proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo el pasado 25 de agosto.

Lea más: PGN 2026: comisión del Senado analizará las modificaciones

El proyecto de presupuesto del Ejecutivo asciende G. 149,2 billones (US$ 18.928 millones al cambio presupuestado), monto que representa un aumento del 12% con respecto al presupuesto inicial 2025.

Diputados en su sesión extraordinaria llevada a cabo el martes 11 del presente mes, aprobó el dictamen de la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso y le sumó una serie de modificaciones propuestas por los legisladores.

Presupuesto aprobado

El proyecto con media sanción asciende a G. 149,3 billones (US$ 18.954 millones al cambio presupuestado), lo que implica un incremento de G. 199.215 millones (US$ 25,2 millones) con respecto al plan del Ejecutivo.

La comisión bicameral recomendó aprobar un incremento de G. 186.431 millones y a esto Diputados le sumó G. 12.784 millones durante el estudio en plenaria.

Lea más: PGN 2026: MEF se pronunció hoy sobre el aumento aprobado en Diputados

El proyecto con media sanción asigna a la administración central o gobierno central un presupuesto de G. 74,7 billones (US$ 9.491 millones) y a las entidades descentralizadas, G. 74,6 billones (US$ 9.463 millones).

Principales modificaciones

Las principales modificaciones aprobadas por Diputados incluye G. 15.000 millones para el programa Letrina Cero del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC); G. 46.000 millones para el Ministerio de Salud Pública, para el Hospital de Caaguazú, Hospital de Acosta Ñu, Hospital Psiquiátrico, Hospital de Trauma, adquisición de mamógrafos, Hospital de Curuguaty y Centro de Adicciones.

Lea más: PGN 2026: Diputados aprueba aumentos salariales y creaciones de cargos

También incluye reprogramaciones para la construcción y equipamientos de dos unidades de Salud Familiar en Capiatá, Hospital de Salto del Guaira, Hospital Distrital de María Auxiliadora; reposición de recortes para el Hospital de Trauma, Hospital Nacional, Hospital de Acosta Nu, Hospital Barrio Obrero y Hospital de Luque.

Asimismo, se aprobó créditos presupuestarios para el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) por un monto total de G. 216.000 millones, que no fue contemplado por el Ministerio de Economía y Finanzas en el proyecto presentado al Congreso.

Aumento salarial presupuestado

El proyecto aprobado por Diputados contempla igualmente un aumento salarial para agentes fiscales y fiscales adjuntos; así como también para funcionarios del Poder Judicial.

El Ministerio de Justicia recibió G. 25.000 millones para la nivelación salarial de guardia cárceles contratados; el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) G. 8.500 millones para la Dirección de Educación Agraria.

Lea más: PGN 2026: Abed pide aumento para fiscales, donde su hermana es adjunta

La Justicia Electoral, por su parte, fue favorecida con una reprogramación presupuestaria para el arrendamiento de máquinas de votación por el plazo de un año.

Igualmente, la Universidad Nacional de Asunción obtuvo un aumento de G. 30.000 millones para dar cobertura a crecimiento vegetativo de diferentes casas de estudios; y las universidades nacionales regionales y la Universidad Politécnica Taiwán Paraguay G. 30.000 millones, que serán distribuidos conforme a cantidad de matriculados y antigüedad.