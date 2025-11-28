Senadores aprueba PGN 2026 con más ajustes y vuelve a una segunda vuelta

En una extensa sesión extra en la Cámara de Senadores que duró más de 12 horas de análisis y debate, los legisladores dieron visto bueno al plan del proyecto del Presupuesto General de la Nación (PGN) para el año 2026, con modificaciones de la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta.

Esto representa además de los incrementos salariales, y otros beneficios sociales que ya fueron incluidos en el proyecto inicial, incrementos para más rubros para Salud, Educación, Justicia Electoral y Desarrollo Social, entre otros ajustes que rondarían poco más de G. 200.000 millones que en monto no difiere mucho de lo aprobado anteriormente por Diputados.

Lea más: En medio de tenso debate, Senado aprobó en general el PGN 2026 con modificaciones

Tendrá segunda vuelta

Debido a las modificaciones introducidas en la Cámara Alta, el proyecto de ley debe volver a Diputados para una segunda vuelta de estudio en la próxima semana. En materia de presupuesto, la Cámara Alta tiene la última decisión al respecto que tiene plazo hasta mediados de diciembre para definir.

Cabe señalar que el proyecto inicial del Presupuesto asciende a G. 149,2 billones (US$ 18.928 millones), monto que representa un aumento del 12% frente al año pasado, a lo cual debe sumarse las modificaciones realizadas por los legisladores.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En principio, al Gobierno central se le asignan G. 74,7 billones (US$ 9.478 millones) y a las entidades descentralizadas, G. 74,5 billones (US$ 9.451 millones). El plan contempla un déficit fiscal de 1,5% del PIB (US$ 746,8 millones), como lo establece la Ley de Responsabilidad Fiscal. Se prevé una recaudación tributaria de G. 45,3 billones (US$ 5.751 millones), 8% más de la esperada este año; y el Tesoro podrá emitir bonos por hasta un monto de US$ 1.303 millones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Mejorar la calidad del gasto

Durante el extenso debate en la Cámara Alta, el senador Eduardo Nakayama insistió en la necesidad de mejorar la calidad del gasto público que incluya reformas estructurales profundas para reducir algunos gastos innecesarios y destinarlos a las prioridades que hoy tenemos en distintas áreas, principalmente salud y educación. “Yo no estoy diciendo que todo esté mal, vemos una economía creciendo pero preocupa la calidad del gasto”, insistió.

En ese sentido, se refirió a la deficiente gestión de las empresas públicas, la mayoría en déficit y que finalmente constituyen una carga para las finanzas públicas.

Principales aumentos

Entre las principales modificaciones aprobadas por los senadores al plan del PGN 2026, resaltan los incrementos para el Ministerio de Salud por G. 92.000 millones que será distribuido para el Programa de Alimentación Nutricional (Pani), sistema de agua, leche para adultos mayores en vulnerabilidad, Hospital del Quemado, Caaguazú, Ineram, Plan Sumar, entre otros.

También se aprobó un incremento de G. 17.000 millones para el plan de letrina cero y supervisión regional. También aclararon que el presupuesto del Ejecutivo ya contemplaba un reajuste salarial para el sector docente.

También fue aprobado un incremento de G. 45.000 millones para recategorización salarial del personal de enfermería en el presupuesto del Instituto de Previsión Social (IPS).

Tras un intenso debate con respecto al rubro del Tribunal Electoral por el alquiler de máquinas de votación, finalmente fue repuesto el rubro de US$ 35 millones más un incremento de G. 10.000 millones.

Lea más: Comisión del Senado aprueba más ajustes al PGN en sesión reservada

Restan recursos a MEF, DNIT y MOPC

Entre las principales modificaciones aprobadas ayer por los legisladores incluyen algunas reprogramaciones que afectaron el presupuesto para el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) con una resta de G. 5.000 millones para el rubro 100 (bonificaciones). Este rubro fue asignado para alimentos en Ineram y Pediátrico. Por otra parte, se recortó unos G. 67.000 millones del rubro previsto para el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), que fue transferido al presupuesto del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y el Hábitat (MUVH).

Los legisladores también acordaron recortar G. 5.000 millones del presupuesto de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) para transferir al prespuesto de Niñez y Adolescencia.

Frenan más presupuesto para Central

Uno de los puntos más debatidos por los legisladores en relación al presupuesto asignado a la Gobernación de Central que enfrenta serias carencias que afectan gravemente a la ciudadanía, como el mal estado de muchas arterias y calles en los 19 distritos a cargo, entre otros servicios.

En virtud a las necesidades expuestas en Diputados y que fue ratificado por la comisión de Hacienda se había asignado un incremento de G. 15.000 millones.

En un intenso cruce entre legisladores, la bancada colorada HC propuso reducir el monto en G. 5.000 millones, por diferencias políticas con el actual gobernador Ricardo Estigarribia. Legisladores opositores lamentaron que la presión política pesara más sobre las necesidades de la ciudadanía.

Recortes en pedido de universidades

Por otra parte, otro de los puntos con fuerte cruce entre legisladores fue el presupuesto de las universidades. Los legisladores aprobaron un incremento de G. 11.200 millones para la Universidad Nacional de Asunción (UNA) de capital, y no los G. 30.000 millones que se había pedido. En cuanto a las universidades del interior se aprobó un aumento G. 35.000 millones.

Con respecto a los articulados del prespuesto (del 1 al 280) fueron aprobados íntegramente de acuerdo con la versión de la comisión de Hacienda del Senado que agregó además nuevos articulados a la versión del Ejecutivo.