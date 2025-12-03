Advierten que firma catarí no cumplirá con la entrega de gasoil a Petropar

La empresa catarí Doha Holding Group LLC, vinculada al hijo del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez Pérez, y a la que Petróleos Paraguayos (Petropar), presidida por Eddie Jara, otorgó su novena adenda, no podrá entregar el gasoil prometido a la petrolera pública a un precio considerado “milagroso”, según advirtió la Cámara Paraguaya de Distribuidoras de Combustibles (Cadipac).

Esto ocurre pese a la novena prórroga de cuatro meses otorgada por la compañía, que extiende el plazo hasta el 28 de febrero de 2026, con la “esperanza” de que la firma entregue las 100.000 toneladas métricas de carburante, por un valor de 61 millones de dólares.

“El mercado ha ido subiendo; nunca van a entregar a los precios que ellos anunciaban. No creo que existan esos valores a nivel internacional. Nosotros importamos directamente y tenemos muchísimos proveedores internacionales, y nadie tiene precios aproximados a los que prometieron”, expresó el presidente de Cadipac, Alfredo Martín Sánchez.

Sánchez calificó como llamativo que Petropar continúe confiando en una empresa incumplidora. “Es como si te dijeran que te van a vender un Land Cruiser a 10.000 dólares. El precio te hace pensar que algo anda mal”, afirmó.

Proveedores de Petropar siguen siendo los mismos de siempre

El representante gremial insistió en que los proveedores actuales de Petropar siguen siendo los mismos de siempre, y que ninguno ha ofrecido condiciones más competitivas, como se había anunciado. Pese a ello, la estatal no ejecuta la garantía de fiel cumplimiento correspondiente al contrato con Doha Holding.

“Esos precios nunca existieron, y creo que Petropar los está registrando en su contabilidad como hipotéticos. Mucho menos ahora se podrán lograr”, agregó Sánchez.

De hecho, Petropar decidió bajar sus precios tras acelerar nuevas adquisiciones de combustibles, mientras sigue esperando que la empresa incumplidora cumpla con lo pactado.

Petropar espera a la empresa hace más de un año

La firma catarí debía entregar el carburante entre octubre y noviembre del año pasado, hace más de un año, pero nunca cumplió con el plazo inicial.

Aun así, la estatal le sigue extendiendo la vigencia del contrato, aparentemente para evitar ejecutar la garantía de fiel cumplimiento, cuyo valor asciende a US$ 3.050.000, prorrogada también hasta mayo próximo en la novena adenda.

Hasta ahora, los directivos de Petropar no han dado explicaciones a la ciudadanía sobre la nueva extensión. La estatal incluso admitió días antes de otorgar la prórroga que la empresa ofertó un precio que no podía cumplir, pero después insistió en defender el valor “milagroso” de US$ 610 por tonelada métrica, muy por debajo de los precios actuales del mercado.