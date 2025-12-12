Fiscalía investiga posible lesión de confianza en fallido acueducto, que salpica a varios exministros

El agente fiscal de la Unidad Penal Nº 9, especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Luis Lionel Piñánez García, confirmó ayer que inició una investigación sobre el fracasado acueducto del Chaco, cuyas obras comenzaron en 2012 y abarcaron varias administraciones.

En total, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) desembolsó más de US$ 100 millones para una obra que resultó un fracaso, ya que el agua sigue sin llegar a las comunidades que debían ser beneficiadas.

El fiscal confirmó que remitieron pedidos de informe a la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, en el marco de la investigación por una supuesta lesión de confianza en esta obra que involucra a los exministros Enrique Salyn Buzarquis, Ramón Jiménez Gaona, Arnoldo Wiens y, en su última fase, a Rodolfo Segovia.

Piñánez explicó que la investigación se inició tras un informe de la Contraloría General de la República (CGR), que, tras una auditoría, reportó indicios de hechos punibles al Ministerio Público.

Pedidos de informes al MOPC, Essap y Economía

El fiscal señaló que el informe al MOPC tiene fecha del 5 de diciembre último, pero se diligenció recién ayer, por lo que desde hoy viernes la cartera tiene cinco días de plazo para responder. También confirmó que enviaron pedidos de informes a la Essap y al Ministerio de Economía.

“La Contraloría remitió al Ministerio Público su auditoría; pasó a la Dirección de Delitos Económicos y allí se dictaminó que correspondía abrir una investigación, que se nos asignó hace poco”, explicó el fiscal. La CGR evita socializar hasta ahora los resultados de dicha auditoría.

Respecto a la investigación, indicó que sería por supuestos hechos de lesión de confianza, ya que, aparentemente, el acueducto no funciona.

“Es una obra que data de hace mucho tiempo. Pedimos informes a Essap porque hace unos años ellos intervinieron buscando hacer funcionar el acueducto; les solicitamos detalles sobre esos trabajos. Al MOPC pedimos la remisión de todos los legajos de la obra y, a Economía, la remisión de todos los desembolsos realizados”, expresó.

Una obra que se arrastró durante tres Gobiernos

Los contratos se adjudicaron y ejecutaron durante los gobiernos de Federico Franco, Horacio Cartes y Mario Abdo Benítez, pero las inversiones realizadas no han tenido el impacto esperado, ya que el agua sigue sin llegar a las comunidades que debían beneficiarse con el proyecto.

La ministra del MOPC, Centurión, anunció apenas asumió el cargo que realizarían verificaciones de los 203 kilómetros de cañerías, un trabajo que estuvo a cargo del entonces viceministro de Obras, Ing. José Espinosa, quien renunció a su cargo en medio de estas tareas. Hasta la fecha, Centurión no ha informado nada sobre el resultado del informe de verificación.