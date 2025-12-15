Huelga de transporte: Ministerio de Trabajo pide a empresas tolerancia a sus empleados

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) emitió este lunes un comunicado en el que solicita tolerancia y flexibilidad laboral ante la huelga anunciada por trabajadores del transporte público, prevista para este este martes y miércoles.

La institución advirtió que la medida de fuerza podría generar serias dificultades en la movilidad de miles de personas que dependen del transporte público para llegar a sus lugares de trabajo.

Lea más: Opciones de transporte del Gobierno ante huelga de choferes de mañana

Según el Ministerio de Trabajo, este escenario excepcional podría provocar demoras en los horarios habituales de ingreso y salida, e incluso impedir que algunos trabajadores lleguen oportunamente a sus puestos laborales.

Ante esta situación, el Ministerio instó a los empleadores a tener en cuenta las circunstancias de cada caso y a actuar con comprensión frente a los inconvenientes derivados de la interrupción del servicio de transporte público.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El comunicado solicita expresamente evitar la aplicación de sanciones, descuentos salariales o medidas disciplinarias contra los trabajadores afectados por la huelga del transporte público.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Huelga de choferes: viceministro advierte sobre ilegalidad de la medida

Finalmente, el Ministerio de Trabajo exhortó a la "adopción de medidas razonables" que permitan mitigar el impacto de esta coyuntura en el ámbito laboral, con el objetivo de resguardar el derecho al trabajo y la protección de las personas trabajadoras que utilizan el transporte público.

Gobierno habilita buses

Los trabajadores del volante que estarán con la medida de fuerza son de las empresas Automotores Guaraní S.R.L, De la Conquista S.A, Transporte y Turismo Aldana, y Transporte y Turismo Lambaré.

Ante esta situación, se contarán con vehículos de Itaipú Binacional, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Patrulla Caminera y otros organismos del Estado para los traslados, según el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).