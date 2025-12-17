Economía
17 de diciembre de 2025 - 01:00

Bancos y bonos concentran más del 70% en el portafolio de inversiones del IPS

Hospital Central del IPS sobre la avenida Sacramento. La cantidad de titulares registró un alza del 7%, mientras los beneficiarios sufrieron una caída del 3%.
Fernando Romero, ABC Color

El Portafolio Global a octubre de 2025 del Instituto de Previsión Social (IPS) alcanza un volumen total de G. 19,7 billones, alrededor de US$ 2.800 millones al tipo de cambio considerado de G. 7.104,85.

Por ABC Color

La composición por moneda muestra un marcado predominio del guaraní. El 95% del portafolio del IPS se encuentra denominado en moneda local, equivalente a unos G. 18 billones, mientras que solo el 5% está expresado en dólares estadounidenses, por un monto cercano a US$ 146 millones.

En términos de desempeño, el portafolio registra un rendimiento promedio ponderado de 8,11% en guaraníes y 5,76% en dólares, con un plazo promedio de 5 años indicadores que sugieren una política de inversión orientada al mediano plazo.

Al analizar la composición por tipo de activo, conforme a lo establecido en los artículos 11 y 42 de la Ley N° 7235/2023, se observa una elevada participación de instrumentos financieros regulados. Los instrumentos emitidos o garantizados por bancos y entidades financieras concentran 47,63% del total invertido, con un monto que supera los G. 9,4 billones, ubicándose como el principal componente del portafolio y dentro del límite máximo del 55% fijado por la normativa.

Mientras que los bonos o títulos de deuda de oferta pública emitidos en Paraguay representan 23,46% del portafolio, con inversiones por G. 4,63 billones. En conjunto, bancos y bonos explican más del 70% del total de las inversiones, consolidando un perfil marcadamente conservador.

Otro componente relevante corresponde a los créditos y préstamos otorgados a afiliados activos, jubilados y pensionados, que alcanzan 16,75% del portafolio, por un monto cercano a G. 3,3 billones. Este tipo de inversión, sin límites máximos establecidos, combina un retorno financiero con un componente social, aunque introduce un perfil de riesgo diferente al de los instrumentos de mercado.

Las inversiones inmobiliarias suman G. 1,97 billones, equivalentes al 10% del portafolio, manteniéndose por debajo del límite del 30%. Este segmento aporta diversificación patrimonial y cierta cobertura frente a la inflación, sin modificar el sesgo general hacia activos financieros líquidos y regulados. En contraste, no se registran inversiones en acciones, fondos de inversión ni otros activos alternativos.

Finalmente, en el componente de Disponibilidades (Caja y Equivalentes) los recursos ascienden a G. 428.250 millones, equivalente al 2,17% del total, de acuerdo con los datos oficiales.

En conjunto y a modo de remarcar, el Portafolio Global del Instituto de Previsión Social presenta una estructura de gran escala, fuertemente concentrada en guaraníes, con predominio de instrumentos financieros tradicionales, rendimientos moderados y un horizonte de inversión de mediano plazo.

En la siguiente edición se seguirá abordando sobre las inversiones financieras realizadas por el sistema previsional más importante del país.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.