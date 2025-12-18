Segundo grado de inversión: “Vamos a empezar a sentirlo en dos a tres años”

Ayer se dio a conocer que Paraguay alcanzó el segundo Grado de Inversión tras la decisión de Standard & Poor’s de elevar su calificación crediticia a BBB-. Al respecto, el exministro de Hacienda Manuel Ferreira apuntó que esta es una calificación “a nivel macroeconómico”.

Asimismo, mencionó que se consideran factores como la estabilidad fiscal, cómo avanzará la inversión, cómo atraer inversiones directas, cuentas corrientes y más, pero en la práctica significa directamente que “los extranjeros tienen muchas más posibilidades de invertir en Paraguay”.

“Va a haber un mayor nivel de actividad económica, en el mediano plazo, estoy hablando de dos a tres años, vamos a ver que la situación personal, individual, de las empresas, de las personas, empieza a mejorar. Vamos a empezar a sentir a nivel de la calle”, acotó en la 780 AM.

También apuntó que es un proceso lento, pero importante al tratarse de algo similar a un “turbo” que puede ayudar a mejorar cada vez más rápido la situación económica de un país.

MIC sobre grado de inversión

El ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, celebró la noticia como algo “extremadamente importante” y señaló que la mejora en la calificación de Standard & Poor’s se suma a un visto bueno similar que dio a Paraguay la firma Moody’s, otra de las grandes calificadoras, en julio de 2024.

“Tenemos dos de tres”, dijo haciendo referencia a la tercera principal calificadora de riesgos del mundo, Fitch Ratings, que aún no ha mejorado su calificación a Paraguay.

