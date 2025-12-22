S&P espera que el PIB per cápita aumente a US$ 9.000 para el 2027

En su informe sobre Paraguay, Standard and Poor´s detalló los puntos que valieron al país la mejora de la calificación, como también los desafíos que conllevan mantener dicho estatus. A la vez, realizaron proyecciones sobre el impacto de las inversiones que pueden venir como fruto de esta mejora.

La semana pasada la calificadora S&P ha elevado la nota para Paraguay desde BB+ a BBB- que le valió a nuestro país su segundo grado de inversión, la primera fue por parte de Moody´s. Se espera que esta mejora en el estatus de riesgo posicione al país ante mercados internacionales para lograr mejores rendimientos y atraer inversiones.

Según S&P, la mejora refleja la reciente historia de Paraguay de políticas económicas sólidas, que han conducido a un fuerte crecimiento económico y a una flexibilidad monetaria y fiscal. Aunque la inversión extranjera directa (IED) se mantuvo por debajo de los niveles de otros países latinoamericanos durante la última década, S&P señala que el apetito por inversiones ha ido creciendo en los últimos años, impulsado por la estabilidad y el entorno de negocios.

En el citado reporte, Standard and Poor´s proyecta que Paraguay se consolidará como una de las economías más dinámicas de América Latina, con fuerte inyección que pueden darse como fruto de esta mejora en la calificación.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En ese sentido, la calificadora internacional proyecta para nuestro país una fuerte inversión y un consumo privado robusto deberían impulsar un crecimiento de alrededor del 4% en los próximos dos años. Este crecimiento, esperan también pueda traducirse en una mejora en los ingresos de los ciudadanos, por lo que estiman que el PIB per cápita pasaría de alrededor de US$ 7.000 que alcanzó en 2024 a unos US$ 9.000 para el 2027.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Agregan que estas proyecciones se apoyan en el potencial productivo del país y en el fortalecimiento de la demanda interna. S&P añade que podrían mejorar la nota de Paraguay en los próximos dos años si las reformas continuadas conducen a un crecimiento económico per cápita superior al de sus pares con un nivel de desarrollo similar.

Lea más: Luz verde de S&P en calificación a Paraguay que obtiene segundo grado de inversión

Esperan fuerte impulso de inversiones

Como fruto de estas mejoras que vienen observando , S&P proyecta que la inversión crezca un 17% en este 2025 y alcance el 27% del PIB entre 2026-2028, en comparación con la media del 24% del PIB en 2022-2024. Mencionan que estas estimaciones se basan justamente en la cartera de proyectos en los sectores maquiladoras, construcción, energía y servicios.

No obstante, a pesar de la diversificación de la economía, las previsiones de crecimiento siguen sujetas a las condiciones meteorológicas y a las oscilaciones en los precios de las materias primas, ya que la agricultura y la energía hidroeléctrica siguen siendo pilares económicos clave.

Igualmente resaltan que los sectores de servicios y manufactura han crecido sustancialmente en su participación en el PIB, esto a medida que la demanda interna también se viene fortaleciendo.

Entre otros puntos, S&P refiere que en este contexto actual de Paraguay la deuda externa neta estrecha debería mantenerse estable en torno al 45% del PIB para los próximos dos años.

Paraguay logró su segundo grado de inversión de Standard & Poor’s, un hito que podría mejorar las condiciones de crédito y atraer inversiones. Al respecto, el sector financiero y empresarial destacó la relevancia del logro y su impacto en la oferta de servicios y proyectos del país.

Lea más: Grado de Inversión convive con atrasos del Estado por unos US$ 1.000 millones

Estiman efecto positivo en las condiciones del crédito

Según Liz Cramer, presidenta Ejecutiva de la Asociación de Bancos (Asoban), refirió en una entrevista a la 1020 AM que esta mejora en la calificación por parte de S&P se trata de una “muy buena noticia” para nuestro país, debido a que puede atraer la atención de múltiples inversores alrededor de la región y del mundo. En ese sentido, Cramer explicó que la mejora en la calificación de riesgo tendrá un efecto positivo sobre las condiciones de crédito para el país y la implementación de proyectos. “Las condiciones de crédito para el país pueden mejorar y los proyectos también”, afirmó

La ejecutiva de Asoban resaltó que el sector financiero ha contribuido bastante en este logro para el país y destacó que el sector se siente “coprotagonista del mismo.

En medio de estas buenas nuevas para el país, la presidenta de Asoban aseguró que la banca continuará ampliando su oferta de servicios, integrándose cada vez más a otros sectores y líneas de comportamiento del consumidor, incluyendo Mipymes y grandes empresas. “Cada vez más la banca se une a otros servicios y a otras líneas del comportamiento del consumidor individual, Mipymes y de las empresas grandes. Es decir, la banca va sumando a la oferta una serie de servicios”, detalló.

El segundo grado de inversión refuerza la percepción de estabilidad económica de Paraguay y podría favorecer la llegada de capitales y el desarrollo de proyectos estratégicos en diversos sectores.

La organización resalta que el resultado actual no es producto de acciones aisladas sino de una construcción sostenida a lo largo del tiempo. Asoban reconoció la importancia de alcanzar una nueva calificación internacional y señaló que este paso permitirá al país acceder a “grandes oportunidades”.

Para la asociación, el reconocimiento de S&P Global Ratings, sumado al de Moody’s, refuerza la percepción de estabilidad de Paraguay y abre un escenario más favorable para el desarrollo de inversiones.

Lea más: Grado de inversión se sentirá en la “calle” recién en 2 a 3 años, estiman

Insistir con reformas claves para no bajar nota

El economista y ex ministro de Hacienda César Barreto advirtió que las finanzas públicas atraviesan un periodo de fuerte tensión debido a problemas de coordinación en el manejo del presupuesto, atrasos con proveedores y la falta de avance en una reforma clave de la caja fiscal. También alertó sobre un posible deterioro en la calificación crediticia del país, de no cuidar estos temas relacionados a las finanzas pública.

Barreto señaló que las finanzas públicas “este año estuvieron bajo mucho estrés” a causa de una “descoordinación en el presupuesto” que derivó en un “atraso muy importante a proveedoras”.

Subrayó que la administración de los recursos del Estado exige una planificación rigurosa: “Las finanzas públicas, si uno no lo programa bien, es un tema delicado que nos puede poner en la mira”. Según el economista, los recursos públicos “son bastante limitados” y una mala programación en su ejecución puede tener consecuencias graves.

Caja Fiscal, una reforma elemental

Un punto que Barreto considera “elemental” es el proyecto de ley de reforma de la caja fiscal, al que atribuye un impacto “sustancial” en la forma en que el funcionariado público se maneja actualmente. Sin embargo, expresó escepticismo sobre la posibilidad de que dicha reforma sea tratada y aprobada debido a que ya estamos entrando en años electorales”. Recordó que el MEF proyecta que para 2028 habría un déficit en la Caja de 600 millones de dólares. “Si yo proyecto las finanzas públicas de aquí en adelante, no lucen bien esas proyecciones”, con estas cifras que se están cubriendo con recursos públicos.

Lea más: Ratifican colapso en 2028 de Caja Fiscal y plantean Bicameral para cuando llegue reforma del Ejecutivo

El economista advirtió que la falta de control sobre las finanzas públicas podría tener consecuencias directas en la percepción de riesgo del país por parte de las calificadoras internacionales: “Esas cosas afectan porque, si efectivamente no hay control de las finanzas públicas en tres años o cuatro años, la probabilidad que nos bajen de calificación, como ya hicieron con Brasil hace cuatro años atrás, o como lo están haciendo con Colombia, lo van a hacer con nosotros también”, afirmó.

Con este panorama, Barreto remarcó que el manejo ordenado del presupuesto, la disciplina fiscal y la atención a reformas estructurales como la de la caja fiscal son factores decisivos para evitar mayores tensiones financieras y un eventual deterioro en la calificación del país.