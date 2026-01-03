¿Cuánto será el ajuste de haberes para jubilados y pensionados del IPS y desde cuándo?

El incremento del haber jubilatorio correspondiente a este periodo será del 3,1% y será aplicado a las jubilaciones y pensiones del año 2026, de acuerdo con lo dispuesto por el consejo directivo del Instituto de Previsión Social (IPS). Este reajuste alcanzará a los beneficiarios del sistema previsional administrado por el IPS y se enmarca en el mecanismo de actualización anual previsto en la normativa vigente y que, según sus directivos, la medida tiene como objetivo preservar el poder adquisitivo de los beneficiarios.

Según informó el Consejo de Administración, el aumento se efectuará respetando las disposiciones legales dispuesto en el artículo 26° del decreto Ley 1860/50 aprobada por Ley 375/56 y modificado por el artículo 2° de la Ley 98/92 que regulan el régimen jubilatorio, con el fin de resguardar el valor real de los haberes frente a la evolución de los precios.

Asimismo, la actualización toma como referencia el informe oficial del Banco Central del Paraguay sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al mes de diciembre de 2025, cuyo resultado fue de una variación interanual del 3,1%.

Aplicación automática del incremento

El IPS señaló que el incremento del 3,1% será aplicado de manera automática, sin necesidad de que los beneficiarios realicen trámites adicionales.

El reajuste se verá reflejado en los haberes correspondientes al periodo fijado para su entrada en vigencia, según el calendario establecido por la institución para el año 2026.

De acuerdo con la comunicación oficial, estos lineamientos buscan garantizar el equilibrio del sistema jubilatorio y la protección de los derechos de los asegurados, jubilados y pensionados, en el marco de las normas que regulan el funcionamiento del IPS.

El IPS recordó que toda la información oficial relacionada con jubilaciones y pensiones se encuentra disponible a través de sus canales institucionales.

Además, la institución pone a disposición de la ciudadanía sus oficinas de atención para cualquier consulta adicional vinculada al ajuste anual, a los haberes o a otros aspectos del régimen previsional que administra.