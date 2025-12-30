Diciembre cerró de nuevo con deflación ¿Qué productos bajaron de precio en el último mes del año?

El Banco Central del Paraguay (BCP) dio a conocer este medio día el resultado de la inflación medida por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que para sorpresa de los consumidores cerró nuevamente con una cifra negativa.

Según los datos dados a conocer por la banca matriz en conferencia de prensa, la variación de precios en diciembre fue de -0,3%, el tercer mes deflacionario de este 2025. Con este resultado, la inflación total y acumulada en el año llega a 3,1%, incluso por debajo de la meta oficial del 3,5% (que se redujo de 4% a 3,5% en este año).

De acuerdo con el reporte técnico, en el resultado de diciembre último incidieron principalmente las reducciones observadas en los combustibles, otros bienes importados (por el impacto de la baja del dólar), y en el rubro de frutas y verduras, lo que finalmente también ayudó con el resultado final, ya que a principios del año, la expectativa era cerrar en un nivel más cercano al 4% y converger a la meta recién para el próximo año.

Variaciones en el grupo de alimentos

Según el informe oficial, el grupo de alimentos registró una variación mensual negativa del -0,8%, que incidió para la reducción del resultado acumulado del año que cerró finalmente con una inflación del 7,1%, más del doble de la inflación general y del objetivo meta del BCP.

Entre los productos que verificaron mayores reducciones en diciembre se destacan: el tomate (-34%), locote (-25%), piña (-15%). Si bien el rubro de frutas y verduras presentó una reducción mensual del 6%, en el acumulado del año registra un incremento del 12%. Solo las frutas registraron en este año un aumento del 34%, según los datos del BCP.

Por otra parte, en el comparativo anual, la carne vacuna sigue siendo uno de los rubros que registra constantes variaciones en sus precios, castigando a los consumidores. En el año, este rubro registró un aumento promedio del 12%, mientras que la carne de pollo que también viene encareciéndose registró un aumento del 10% en promedio.

La lista de alimentos que registraron subas en el año sigue con el café que subió en el año 22%, comida consumida fuera del hogar (11%), leche (4%), panificados (3%), entre otros.

En contrapartida, el IPC registró algunas variaciones negativas que contrarrestaron los aumentos de precios (mayormente de alimentos). Por ejemplo, detallan que el rubro de “transporte aéreo de pasajeros” registró una disminución del 17% en sus tarifas, adquisición de automóviles que bajó 7,7% y combustibles 8,7%. A excepción de los combustibles, los otros rubros que “pesaron en resultado inflacionario” muy poco incide en la vida diaria de los consumidores.