Proveedoras del Estado desmienten al MEF y reclaman US$ 950 millones

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que el ejercicio fiscal correspondiente a 2025 concluyó con un déficit global cercano al 2% del Producto Interno Bruto (PIB), es decir, unos US$ 1.047 millones. Fue el martes último, en el marco de la presentación del Informe de la Situación Financiera de la Administración Central (SITUFIN).

En esa ocasión, Nathalia Rodríguez, gerente de Economía del Viceministerio de Economía y Planificación, ya reconoció la existencia de importantes deudas con los sectores farmacéutico y de la construcción. Habló de US$ 470 millones con el sector farmacéutico, de los cuales “ya se abonó una parte en diciembre”, y US$ 110 millones con las empresas constructoras.

Ambos sectores manejan otras cifras

Sin embargo, gremios de ambos sectores afectados por los millonarios compromisos impagos del Estado salieron al paso de tales declaraciones y aseguraron que las cifras reales están muy por encima de las que se dieron como dato oficial.

El presidente de la Cámara de la Industria Farmacéutica del Paraguay (Cifarma), Gerardo García, afirmó ayer a ABC Cardinal que el Estado paraguayo mantiene una deuda que supera los US$ 600 millones con el sector farmacéutico.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Reconoció que el MEF llegó a pagar una parte de lo adeudado en diciembre último, unos US$ 72 millones, pero que aún así, “estamos nuevamente sobre los 600 millones de dólares solamente al sector farmacéutico”, aseguró.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Estado sigue debiendo US$ 600 millones a farmacéuticas

Deuda insostenible

El presidente de Cifarma alertó que la deuda crece rápidamente y se va volviendo casi “insostenible”. Eso, porque la demanda mensual de medicamentos del Ministerio de Salud es de US$ 50 millones, mientras que los pagos efectivos del Estado se ubican en promedio en US$ 22 a 25 millones.

García advirtió que el problema se agrava porque otros sectores también esperan pagos, como constructoras, consultores y proveedores de programas como Hambre Cero, lo que eleva el total de deudas.

Deuda con constructoras

Por su parte, el presidente de la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco), Ing. José Luis Heisecke, informó de las cifras que corresponden a su sector.

Dijo que según el dato extraoficial de Obras Públicas, la deuda con este segmento es de casi US$ 250 millones, a lo que se debe sumar otros US$ 100 millones -o más- en concepto de intereses.

Lea más: Hambre Cero: Gobierno debe US$ 110 millones a proveedoras y pone en jaque el programa

Según los datos de esta industria, la preocupación por incumplimientos del Estado es cada vez mayor, debido a que ya hay empresas que están realizando convocatoria de acreedores, al no poder sostener sus operaciones.

Déficit real sería mayor

Considerando las cifras informadas por Cifarma y Capaco, se deduce que el déficit fiscal informado esta semana por el MEF del 2% del PIB es, en realidad, una cifra engañosa. Allí no se contemplan los millones de dólares que reclaman las proveedoras de ambos segmentos mencionados.

Si se considera que el PIB de 2025 estuvo en unos US$ 52.000 millones, el cálculo del déficit real arroja un resultado alarmante.

Esos US$ 1.047 millones que dijeron oficialmente, sumado a los US$ 600 millones del sector farmacéutico más los US$ 350 millones de constructoras, arroja un déficit de US$ 1.997 millones. Con respecto al PIB, estaríamos ante un 3,8% de déficit, muy lejos del 2% informado.

Lea más: Hambre Cero: MDS promete cancelar millonaria deuda con proveedores antes del inicio de clases

Una meta fiscal difícil de alcanzar

Las autoridades destacaron que el cierre fiscal de 2025 consolidó el segundo año de avance en la “senda de convergencia” hacia la regla fiscal, que fija un límite de 1,5% del PIB para el déficit, ya incorporado en el Presupuesto General de la Nación 2026.

Sin embargo, si las deudas impagas se siguen abultando, en este año se podría llegar al límite de responsabilidad fiscal únicamente manteniendo las millonarias deudas con las contratistas del Estado.