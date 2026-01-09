ARP niega pedido de Peña de bajar precios de la carne y sostienen que es la más barata de Mercosur

Ayer se realizó una reunión entre Santiago Peña, presidente de la República, Javier Giménez, ministro de Industria y Comercio, representantes del Banco Nacional de Fomento (BNF), de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) Carlos Giménez, ministro de Agricultura y Ganadería, José Carlos Martin, presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), y representantes de gremios productores de carne como la ARP, Federación de Cooperativas de Producción (Fecoprod) en Mburuvicha Róga.

El ministro de Industria y Comercio (MIC), Javier Giménez, señaló que el Ejecutivo abordó la cuestión de los precios de la carne en las góndolas y qué medidas establecer para la reducción de valor del producto.

Mario Balmelli, presidente de la Comisión de Carne de la ARP, negó que se haya hecho el pedido de reducir el precio de la carne, aunque confirmó que sí compartieron la preocupación para que la población paraguaya acceda a carne de producción nacional.

“Nos expresaron la preocupación del gobierno para que la población paraguaya acceda a carne de origen nacional en cantidad y calidad adecuada. El ministro de Industria y Comercio en su conferencia inclusive se explayó explicando que el sector ganadero no tiene influencia mayormente en la formación del precio de la carne en góndola. De manera que el gobierno expresó su preocupación con referencia al precio de la carne en góndola”, precisó.

Disminución del hato ganadero

Balmelli insistió en que como productores, ellos son tomadores de precio, por lo que no tienen una implicación directa en el precio en góndola, no así los frigoríficos. Agregó que otra preocupación es la disminución del hato ganadero en el país.

“Si se conversó y nos pareció oportuno, es la preocupación también de la disminución que hay del hato del rodeo de ganado paraguayo. El precio se forma por la oferta y la demanda. En la medida que aumente la cantidad de ganado disponible, también va a aumentar la oferta de carne, lo cual va a tener una un efecto en el mediano y en el largo plazo”, señaló.

Agregó que para crecer en el hato también se precisan de créditos acordes al ciclo ganadero, que es un ciclo bastante extenso, motivo por lo cual también estuvieron ahí los representantes de las entidades financieras del Estado.

Aseguró que desde la ARP no se oponen a la importación de carne, mientras que la misma se realice conforme las normativas y controles correspondientes que aseguren el origen, la sanidad y salubridad del producto.

La carne más barata del Mercosur

Explicó que otra preocupación es la concentración de los frigoríficos, la cual se confirmó mediante un estudio de la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom), en cuyo informe concluye que seguirán estudiando la situación a fin de dilucidar si existen o no prácticas anticompetitivas.

Indicó que las condiciones de previsibilidad y rentabilidad hicieron que el hato ganadero disminuya en los últimos años, además de las condiciones climáticas adversas, que generan importantes pérdidas a los ganaderos.

Insistió además en que la carne de producción paraguaya sigue siendo la más barata del Mercosur.

“Nosotros, como productores, somos tomadores de precio, no está a nuestro alcance definir el precio en góndola, pero también quiero decirte: es el precio de la carne más barata del Mercosur actualmente”, concluyó.