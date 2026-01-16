MEF reitera que retiros tempranos afectan la sostenibilidad de la Caja

Durante la reunión ante la Comisión Permanente del Congreso Nacional, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos respondió a consultas de legisladores, quienes trasladaron los cuestionamientos expresados por gremios y asociaciones tanto de policías, militares y docentes. Entre los puntos más cuestionados es la edad mínima de jubilación (entre 57 y 62 años) incluido en el proyecto de reforma de la deficitaria Caja Fiscal, ya que estos sectores actualmente no tienen una edad mínima para jubilarse.

Fernández Valdovinos reiteró que los retiros a edades tempranas hacen que los aportes se agoten en pocos años, lo que obliga al Estado a cubrir el resto de las jubilaciones con recursos del Tesoro.

Esta situación, según explicó, genera una “sangría” de fondos públicos que reduce la disponibilidad de recursos para otros gastos del Estado.

Solo en el 2025, el saldo rojo de Caja Fiscal fue de US$ 380 millones y que equivale al 0,8% del PIB , y explica la mitad del límite establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal.

En el intercambio se trataron distintos aspectos de la iniciativa, entre ellos la situación de efectivos que completarían sus años de aporte antes de alcanzar la edad mínima establecida, uno de los puntos que ha generado mayor resistencia en las fuerzas públicas

Al responder dicho planteamiento, Carlos Fernández Valdovinos expresó su “sorpresa” ante la postura de los gremios y afirmó que no comparte la idea de que los efectivos no puedan continuar en actividad después de los 45 o 50 años.

“Yo les tengo mucho respeto a las fuerzas públicas, pero me llama mucho la atención en donde se presentan prácticamente como discapacitados”, sostuvo al referirse a los argumentos expuestos durante el debate.

El ministro comparó además la situación local con la de otros países de la región y mencionó que no existen razones objetivas para que los efectivos paraguayos se retiren a edades más tempranas que sus pares de Argentina o Uruguay.

En ese marco, planteó que el Estado debe reorganizar las funciones dentro de las fuerzas públicas y propuso que los agentes de mayor edad cumplan tareas administrativas, mientras que los más jóvenes permanezcan en funciones operativas.

“Cuestiono la idea de que un policía sea inútil a los cincuenta y un años. Puede hacer tareas administrativas, en un escritorio, con aire acondicionado, y dejar las calles para los más jóvenes”, puntualizó.

Desde la óptica del Ejecutivo, la ausencia de una edad mínima de jubilación constituye uno de los principales factores que explican el déficit estructural de la Caja Fiscal.

Gremios policiales en alerta

Consultado sobre las declaraciones del titular del MEF, el suboficial superior retirado Fermín de León Rojas, presidente de la Asociación de Policías y Padres Policías, lamentó las expresiones y sostuvo que, a su criterio, minimizan las condiciones en las que se desarrolla el trabajo policial.

El dirigente señaló que la propuesta oficial se redactó sin tener en cuenta las particularidades de la labor en las fuerzas públicas, marcada por extensas jornadas, trabajo nocturno, exposición permanente al riesgo y exigencias que no se ajustan a un régimen laboral ordinario, detalló en conversación con nuestro medio.

Rojas aclaró que los gremios no rechazan la necesidad de una reforma del sistema jubilatorio, pero si cuestionan la forma en que el Ejecutivo impulsa el proyecto y la falta de apertura a “un diálogo real”.

Añadió que las asociaciones de las fuerzas públicas mantienen coordinación con gremios docentes y otros sectores afectados, con el objetivo de consensuar posturas y trasladar sus planteamientos al ámbito parlamentario, donde actualmente se concentra el debate.

Finalmente, indicó que durante esta semana continuarán las reuniones entre los distintos sectores y adelantó que las conclusiones serán dadas a conocer en una próxima conferencia de prensa.