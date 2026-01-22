Caja fiscal: MEF explica cuál es un punto innegociable en la reforma

Según la gerente de Desarrollo Económico del MEF, un punto “innegociable” dentro de la reforma de la caja fiscal es el establecimiento de la edad mínima para la jubilación.

Al respecto, la funcionaria justifica la propuesta al tratarse de un “parámetro básico” en cualquier sistema de pensiones a nivel mundial al también considerar los “desafíos demográficos”.

Asimismo, detalló que el Gobierno plantea fijar la edad mínima en 57 años, esto mientras -según citó- el promedio actual de jubilación en el sector docente es de 52 años, por lo que bajar la propuesta a menos de 57 años “no generaría el ahorro necesario para la caja”.

“La edad mínima es el parámetro innegociable; es un parámetro básico en todos los países. En Paraguay están todavía los docentes y fuerzas públicas con mucha discusión; tenemos que superar e incluir ya una edad mínima”, precisó Coronel.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Reforma de la Caja Fiscal es una “necesidad de toda la sociedad paraguaya”, según la UIP

Suba de impuestos

Otro punto que confirmó la gerente es que el MEF no analiza una suba de impuestos ante el déficit, ya que “la disposición de este Gobierno es no elevar ningún tipo de impuesto” y esa sería la línea que mantiene la institución.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Como ejemplo, citó que se requeriría elevar el Impuesto a la Renta Personal (IRP) del 10% al 48% durante el primer año y para el 2030 la cifra alcanzaría un 86%, algo “inviable”.

“No es por ahí el camino; son otros parámetros los que debemos mirar”, aseguró.

También aseguró que aumentar el IVA solo podría cubrir el déficit del 2026, 2027 y parte del 2028, pero esto igual sería “insuficiente” y también “un esfuerzo gigante sobre la ciudadanía”.

Lea más: Sectores económicos urgen tomar la reforma de la Caja Fiscal como “política de Estado”