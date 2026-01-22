Industriales, productores y comerciantes urgen tomar la reforma de la Caja Fiscal como “política de Estado”

La Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (FEPRINCO) enfatizó en un comunicado la urgencia de avanzar con la reforma de la Caja Fiscal, al señalar que se trata de una definición largamente postergada y de alto impacto para el futuro del país.

En ese contexto, valoró la presentación del proyecto de ley por el Poder Ejecutivo, al que considera un avance imprescindible para abordar una crisis estructural cuya solución no puede seguir postergándose.

Según la entidad, el deterioro de la Caja Fiscal “es resultado de décadas de inacción”, y generó un déficit creciente que el Estado cubre actualmente con recursos del Presupuesto General de la Nación financiados por impuestos.

El sector productivo alertó que esta situación compromete seriamente la capacidad del Estado para sostener funciones esenciales como la seguridad, la salud, la educación y la infraestructura.

Rechazo a nuevos impuestos

La sostenibilidad del sistema jubilatorio público, según afirma FEPRINCO, exige decisiones firmes, responsabilidad política y claridad sobre el modelo previsional que se pretende consolidar.

Asimismo, remarcó que continuar financiando el déficit de la Caja Fiscal con impuestos generales resulta “inequitativo y claramente insostenible”.

La nucleación de productores insistió en que la reforma debe asumirse como una política de Estado “basada en criterios de equidad, sostenibilidad y coherencia entre aportes y beneficios”, y sin trasladar nuevas cargas a los sectores productivos ni desfinanciar áreas estratégicas.

El documento finaliza con el pedido de que el debate se amplíe a una revisión integral del sistema previsional, que incluya tanto al Instituto de Previsión Social (IPS) como “a los regímenes especiales con privilegios injustificados, incompatibles con el principio de igualdad ante la ley y lesivos para la credibilidad del sistema”.