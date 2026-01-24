Reforma de la Caja Fiscal “es la madre de las batallas”, afirma ex ministro

La postura fue presentada durante la reunión de trabajo con la Comisión Permanente del Congreso Nacional, que se llevó a cabo este miércoles último para analizar el proyecto de ley de reforma del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del sector público o Caja Fiscal.

Del encuentro participaron representantes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), asociaciones y gremios de la producción, además de economistas invitados.

Durante su disertación, el ex ministro de Unidad de Gestión de la Presidencia y director de la organización Horizonte Positivo, Hugo Cáceres, enfatizó que la edad de jubilación es el punto “clave y fundamental” de la reforma.

Afirmó que sin establecer una edad mínima para los sectores que no la tienen, cualquier otra medida (fiscal o impositiva) será insuficiente.

Retiros tempranos y sus efectos

Según los datos del MEF, actualmente los sectores del Magisterio Nacional, Docentes Universitarios y de las Fuerzas Públicas (policías y militares) no cuentan con una edad mínima de jubilación, lo que permite retiros a edades considerablemente tempranas, con promedios de edad inferiores a 55 años e incluso casos de retiro a los 32 o 35 años.

El equipo técnico del ministerio detalló que los retiros anticipados provocan que las contribuciones se consuman rápidamente, lo que obliga al Estado a utilizar recursos del Tesoro para complementar el resto de las jubilaciones.

Esta dinámica se traduce, según el MEF, en una “sangría” de fondos públicos que limita la disponibilidad de recursos estatales para otras áreas de gasto. La propuesta del Ejecutivo sobre delimitar este punto generó un fuerte rechazo en los sectores afectados.

Comparación regional

Cáceres hizo un llamado a observar a países vecinos que también cuentan con el “grado de inversión”, como Uruguay y Chile, que tienen una edad mínima de jubilación establecida y realizan ajustes constantes para mantener sus sistemas a flote.

Los datos expuestos por la cartera de Economía muestran que la edad promedio de jubilación en Latinoamérica y el Caribe es de 60 años. Con la reforma que el Gobierno impulsa, se plantea establecer una edad mínima de jubilación de 57 años para todos los sectores que componen la Caja Fiscal.

En esa misma línea, el analista económico argumentó que la reforma es de carácter urgente para proteger a las futuras generaciones, y aseguró que “los 80.000 jubilados actuales no están en riesgo”; en relación con la no retroactividad de la reforma, un aspecto que fue subrayado por el propio MEF en los últimos días.

El problema de la desigualdad

Otro de los focos de crítica del economista se centró en la desigualdad inherente al sistema actual. Cáceres lamentó que solo tres de cada diez paraguayos acceden a la jubilación, mientras que siete de cada diez están excluidos del sistema.

“Es un tema de Estado y de República”, explicó, al momento de cuestionar que se asignen recursos provenientes de impuestos pagados por todos los paraguayos para financiar la jubilación de una minoría, al existir necesidades urgentes y mayoritarias en áreas como salud y educación que requieren dichos fondos.

Cáceres manifestó que la Asociación Horizonte Positivo brindará su “apoyo total” para que la reforma previsional se concrete, y señaló que, si bien el diálogo es esencial en este proceso, la reforma debe darse con mayor celeridad.

Además, proyectó la necesidad de abordar a futuro otros temas críticos relacionados con el sistema, como la gobernanza institucional de las cajas previsionales, el financiamiento de estas, y la pregunta central sobre la inclusión de la gran mayoría de la población que permanece sin cobertura previsional.

