Capeco rechaza idea de “tasa al agro” para sostener el déficit de la Caja Fiscal

El directivo confirmó en conversación con ABC que la Cámara ha suscrito y es firmante del manifiesto conjunto emitido por la Unión de Gremios de la Producción (UGP), que comparten la preocupación por la “salud financiera” del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del sector público, conocido como Caja Fiscal.

Si bien la Capeco considera válida la propuesta del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para buscar una alternativa de reestructuración, el director fue enfático al establecer la postura de la organización respecto a la contrapropuesta por parte del sector de las fuerzas públicas.

Lea más: Caja Fiscal: militares y policías pretenden que Itaipú financie déficit o bien, una tasa al agro

“Definitivamente, creemos que el sector (agropecuario), que no tiene nada que ver con la situación de la Caja Fiscal, no tiene por qué estar teniendo que absorber costos que no corresponden realmente”, sostuvo el ejecutivo.

Argumentó que estos sectores productivos son “grandes generadores de empleo e importantes contribuyentes de por sí a lo que son los ingresos fiscales que tiene el Estado”, por lo que la imposición de una nueva carga, a sus ojos, no corresponde.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El director de Capeco parafraseó al presidente de la Asociación de Productores de Soja, Oleaginosas y Cereales del Paraguay (APS), quien expresó que la medida iría nuevamente en contra de un sector que se está “recuperando de años malos que tuvo en la agricultura”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Caja fiscal: sojeros advierten que suba de impuestos desatará aumento en canasta básica

Alertó además que una hipotética implementación de nuevas tasas al agro podría repercutir también en el consumidor final, con el aumento de precios de productos de la canasta básica.

Pastore concluyó insistiendo en que el problema de la Caja Fiscal “tiene que tratarse dentro de los propios actores que están en ese sector”.

MEF descarta nuevos impuestos

Con relación a la contrapropuesta planteada por el sector de las fuerzas públicas, el equipo técnico del MEF reiteró en distintas oportunidades su postura de no considerar un aumento de impuestos para cubrir el déficit, ya que iría en contra de la directriz del Gobierno de no elevar la carga impositiva.

Lea más: Caja fiscal: establecer edad mínima es innegociable, asegura el MEF

El viernes pasado, la gerente de Desarrollo Económico de la cartera económica, Liz Coronel, explicó a ABC TV que, aunque la propuesta de incrementar el IVA podría mitigar el saldo rojo de la Caja Fiscal en los años 2026, 2027 y parte de 2028, esta medida resultaría “insuficiente” y representaría “un esfuerzo gigante sobre la ciudadanía”.

En este contexto, distintos representantes del sector industrial y productivo nacional manifestaron un consenso en su rechazo a una mayor presión fiscal.

Asimismo, brindaron su apoyo a la iniciativa del Poder Ejecutivo, la cual se centra en la contención del déficit creciente y en asegurar la viabilidad a medio y largo plazo del sistema de pensiones.

Lea más: Caja Fiscal: economistas y productores coinciden en que el plan de reforma “es solo el inicio”