Pobladores cercanos al Pilcomayo reactivan medidas de alerta ante nueva crecida del río

Pobladores de comunidades ribereñas del río Pilcomayo están de nuevo en alerta ante una nueva crecida del río, luego del desborde en Margariño, atribuido a la falta de limpieza de los canales y al deterioro de los muros de contención.

Según reportes de los lugareños, el “golpe del agua” está impactando con fuerza en la embocadura del canal Meyer, punto por donde el caudal ingresa al territorio paraguayo, lo que hace prever un mayor ingreso de agua en los próximos días. Las comunidades cercanas al canal paraguayo temen que se repitan o incluso se agraven los desbordes ya registrados.

Entre las comunidades en riesgo la Comisión Nacional de Regulación y Aprovechamiento Múltiple de la Cuenca del Río Pilcomayo (CNRP) mencionó a Línea 32, Virgen de Fátima y General Díaz, en los que se mantienen trabajos y la coordinación con comisiones vecinales.

En ese contexto, los pobladores responsabilizan al titular de la CNRP, Darío Medina, por los retrasos en la limpieza del canal y por la falta de mantenimiento preventivo de los muros en varias localidades.

“Este señor no habla con la gente común, no nos tiene en cuenta. Desde General Díaz hacia acá estamos en riesgo”, reclamó Nirma Servín, pobladora de la zona, quien cuestionó que no se haya aprovechado el período de aguas bajas para hacer trabajos de limpieza y monitoreo. “Nueve o diez meses hay para mantener el canal, pero no se hizo nada”, lamentó.

Crecida continuará hasta abril o mayo, advierte Comisión

Por su parte, el director de la Comisión Nacional del Río Pilcomayo, Darío Medina, confirmó que la población se encuentra en alerta y advirtió que el período de aguas altas recién comienza. “Normalmente se mantiene hasta fines de abril e incluso hasta mediados de mayo”, explicó.

Indicó que ahora se registró un pico de 3,64 metros en Villa Montes, Bolivia, lo que ya impactó en Pozo Hondo, donde el nivel alcanzó unos 5,54 metros, y que el agua ya ingresó por la embocadura del canal paraguayo. “Creemos que en tres días más, probablemente entre el viernes y el lunes de madrugada, el pico estaría llegando a la zona de Margariño”, señaló.

Medina reconoció que en esa comunidad se produjo el desborde reciente debido a la rotura de un muro de contención, pero aseguró que actualmente se hacen trabajos de reforzamiento. “Margariño hoy está en calma porque el agua bajó, pero continúan los trabajos de refuerzo de muros”, afirmó y , agregó que la comunidad no quedó aislada y que existe coordinación con la Secretaría de Emergencia Nacional, la Gobernación de Boquerón y autoridades locales.

Falta de mantenimiento previo

Consultado sobre el mantenimiento del muro, el titular de la Comisión admitió que Margariño estaba pendiente de trabajos preventivos. “No tuvimos tiempo de hacer los trabajos antes y por eso se hicieron de forma posterior. El último mantenimiento fue hace dos años”, reconoció.

En cuanto a las acciones actuales, dijo que se están desplegando máquinas anfibias para tareas de descolmatación y limpieza de sedimentos, especialmente vegetales. “El río está trayendo una cantidad impresionante de sedimento, incluso de la riada anterior”, explicó.

Pagos a contratistas y trabajos futuros

Respecto a los recursos, Medina indicó que ya comenzaron los pagos a las empresas contratistas adjudicadas para los trabajos en la zona por G. 100.000 millones. “A fines de enero empezaron los pagos, aunque no en su totalidad. Se va a ir normalizando en los próximos meses”, afirmó, señalando que existe una ejecución aproximada del 50% del contrato, con parte ya certificada para su pago.

Finalmente, adelantó que, una vez que bajen las aguas, prevén intensificar los trabajos de limpieza y ampliación de la canalización. “La pos-riada va a ser intensa. Cuando entremos en período de aguas bajas, desde junio en adelante, la idea es meterle con todo para estar preparados para la siguiente riada”, concluyó.