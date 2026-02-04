Hasta 84% del gasto previsional en algunos regímenes ya no se cubre con aportes

El informe muestra que los Magistrados Judiciales, Docentes Universitarios, Magisterio Nacional, Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales ya se encuentran en situación deficitaria. Mientras que la Administración Pública entrará en déficit en este 2026 y el Personal de Blanco comenzará en el año 2033.

Las proyecciones para 2027-2031 permiten dimensionar la magnitud del problema en términos monetarios y relativos.

En el caso de la Administración Pública y Personal de Blanco, el gasto previsional previsto asciende a US$ 177 millones. De ese total, US$ 117 millones corresponderían a gasto cubierto con aportes, mientras que US$ 60 millones quedarían sin financiamiento contributivo. Esto equivaldría a que 34% del gasto ya no se cubriría con aportes.

La situación se presenta más crítica en el Magisterio Nacional. Allí, el gasto total proyectado alcanza US$ 539 millones, de los cuales US$ 423 millones no se cubrirían con aportes y solo US$ 116 millones provendrían de contribuciones. En términos relativos, 78% del gasto previsional del magisterio ya dependería de fuentes externas a los aportes.

En Magistrados Judiciales, se estiman US$ 45 millones de gastos no cubiertos y apenas US$ 21 millones financiados por aportes, implicando que 68% del gasto no tendría respaldo contributivo.

Los Docentes Universitarios presentarían un déficit menor en valores absolutos, pero relevante en términos proporcionales. Alrededor de US$ 12 millones no se cubrirían con aportes y US$ 18 millones sí. Aquí, 40% del gasto quedaría descubierto.

En las Fuerzas Armadas, el gasto previsional ascendería a US$ 136 millones, con US$ 114 millones no cubiertos y apenas US$ 22 millones financiados con aportes. Esto significaría que 84% del gasto dependería de otras fuentes.

Finalmente, en la Policía Nacional, US$ 144 millones no se cubrirían con aportes y solo US$ 40 millones provendrían de contribuciones. En este régimen, 78% del gasto previsional no tendría respaldo contributivo.

Estos números evidencian que la Caja Fiscal dejó de comportarse como un régimen contributivo y opera de hecho como un sistema subsidiado.

Desde el punto de vista fiscal, esto implica una presión creciente sobre el presupuesto público. Cada dólar de gasto previsional que no se cubre con aportes debe financiarse con impuestos generales, deuda o reasignación de recursos desde otras áreas como infraestructura, salud o educación.

