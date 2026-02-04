Itaipú: la compensación por cesión de energía cae 33%

En enero último, según el reporte de la Dirección Financiera de Itaipú, desde la entidad binacional transfirieron al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) US$ 35.908.800

En el mismo mes, pero del ejercicio precedente, la suma enviada desde la entidad binacional alcanzó US$ 44.000.500., o sea US$ 8.091.700 más que en el ejercicio en curso.

Si desglosamos los componentes de este paquete, comprobaremos que el renglón que más se redujo fue el de la compensación por cesión de energía, en definitiva el precio de la energía paraguaya en Itaipú que hasta ahora el sistema eléctrico nacional, no utiliza.

¿Compensación o autocompensación?

Apuntemos también que la controvertida compensación fue excluida del costo del servicio de electricidad de Itaipú a finales de enero de 1986, luego de insistentes protestas e inclusive movilizaciones en nuestro país.

La resistencia paraguaya, obviamente en el campo popular (estudiantes, sindicalistas, técnicos y políticos críticos de la tiranía y del Tratado de Itaipú), se debía al injerto de este beneficio en el costo la Itaipú.

Al integrar la compensación al costo del servicio de la binacional se generó un hecho insólito: Paraguay cedía al Brasil su energía excedente en Itaipú, pero se autocompensaba al consumirla sus ciudadanos.

En lo concerniente a los otros beneficios, por ejemplo Royalties, que si forma parte de la canasta de costos de la binacional, las remesas correspondientes a enero se contrajeron 7,2%, de US$ 22.856.300 en 2025 bajaron a US$ 21.199.900 este año.

Ryalties y beneficios de la ANDE

Bajo la etiqueta de Royalties, la entidad binacional paga mensualmente a los dueños del río Paraná (Paraguay y Brasil) una suma, que en enero pasado fue de US$ 21.199.800.

El tercer beneficio, se refiere a los pagos efectuados a la ANDE, que también integran el costo de la central; uno mensual y otro anual (Resarcimiento y utilidad por capital aportado para la creación de la binacional.

Enero la empresa eléctrica estatal recibió US$ 1.630.800, US$ 7,2% inferior a la suma que le remesaron en 2025 (US$ 1.758.500). Acerca de las causas de disminución de los envíos desde Itaipú, nada dice el informe.

No obstante, la experiencia de los meses anteriores, años inclusive, enseña que la disminución de los pagos por compensación se debe a una menor cesión de energía, hecho que a su vez puede imputarse a un mayor retiro de energía por parte de la ANDE o a una menor producción de la central.

Energía generada y medida en la central

En cuanto a los Royalties, beneficio que se paga por energía generada y medida en la central, el motivo sería la disminución en la producción de la hidroeléctrica.