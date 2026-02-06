Tren de cercanías: Fepasa alega que donación de US$ 15 millones usarán con la estatal emiratí

Tras darse a conocer que uno de los principales puntos acordados con el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos para avanzar con el proyecto del tren de cercanías entre Asunción e Ypacaraí es una donación de US$ 15 millones no reembolsables, el presidente de Fepasa, Facundo Salinas, explicó que los recursos serán utilizados de manera conjunta con la estatal emiratí Etihad Rail.

Indicó que de ese monto, Fepasa accederá directamente a US$ 5 millones para su fortalecimiento institucional, mientras que el resto será ejecutado en forma conjunta con Etihad Rail, que tendrá a su cargo el control de la ejecución de los recursos una vez que se conforme la sociedad que llevará adelante el proyecto.

Vale señalar que la iniciativa se busca concretar mediante una adjudicación directa, a través de un acuerdo de “gobierno a gobierno”. Salinas remarcó que los fondos donados deberán destinarse exclusivamente al tren de cercanías y serán desembolsados una vez que conformen una sociedad con Etihad.

“Los US$ 15 millones los vamos a manejar Etihad y Fepasa, en conjunto. Eso es positivo porque ellos traen los recursos y consensuamos el fortalecimiento de Fepasa. ¿Qué significa fortalecimiento? Preparar cuadros técnicos en Paraguay, que no maneja trenes hace cincuenta años. El que sabe manejar un tren en Paraguay es un jubilado que operaba una máquina a vapor. Ni siquiera dimos el salto al diésel; ahora vamos a ir directamente al eléctrico”, expresó.

Fepasa enfrenta cuestionamientos sobre su capacidad actual para acompañar un proyecto de esta envergadura. Basta observar la Estación Central del Ferrocarril Carlos Antonio López, bajo su administración, que se encuentra en pésimo estado de conservación, con estructuras deterioradas y evidentes señales de abandono. Hasta este punto está previsto que llegue el futuro tren de cercanías.

Recursos no se usarán conforme a la ley de Contrataciones

El titular de Fepasa sostuvo además que los recursos no se ejecutarán conforme a la Ley de Contrataciones Públicas, ya que, según afirmó, no se puede exigir a la contraparte extranjera que se rija por ese marco normativo.

“Yo no le puedo decir a Etihad que traiga a sus ingenieros mediante contrataciones públicas de Paraguay. No tiene sentido, porque serán todos extranjeros; acá no tenemos ingenieros con experiencia en construcción de trenes”, señaló.

Cuando se le insistió sobre cómo se garantizará el uso transparente de los recursos —ya que, pese a tratarse de una donación, se trata de fondos públicos—, señaló que no cree que Emiratos Árabes Unidos venga hasta Paraguay con fines “poco transparentes” y aseguró que en ningún momento se impedirá que los entes de control verifiquen la utilización del dinero.

“No creo que Emiratos Árabes Unidos venga hasta Paraguay para no ser transparente. No se va a impedir que los entes de control verifiquen la utilización de los recursos. No vamos a cambiar leyes para evitar controles de la Contraloría. El Congreso puede pedir rendiciones de cuentas las veces que quiera y vamos a publicar las rendiciones correspondientes”, sostuvo.

Finalmente, confirmó que para concretar la adjudicación directa a Etihad Rail, el Poder Ejecutivo remitirá al Congreso una modificación de la Ley Nº 7.434, “De la reforma del tren de cercanías”, promulgada hace más de un año, que actualmente establece que el proyecto debe ejecutarse mediante un proceso licitatorio.

La propuesta incluirá el acuerdo firmado y la incorporación de un nuevo capítulo que regule las relaciones de “gobierno a gobierno”, habilitando la adjudicación sin licitación.

Obras en 2027

Para la ejecución del proyecto, la empresa emiratí se compromete a aportar US$ 150 millones como capital, mientras que Fepasa debe invertir otros US$ 50 millones, es decir, recurso que finalmente deberá asumir el Estado paraguayo. Los US$ 200 millones restantes se obtendrían mediante financiamiento en el mercado de los Emiratos Árabes Unidos.

De acuerdo con los datos, los estudios técnicos comenzarán de inmediato y se extenderán por unos ocho meses. Las obras podrían iniciarse a comienzos de 2027 y demandarían aproximadamente 36 meses, con una eventual ejecución por etapas: la primera entre Asunción y Luque, y la segunda hasta Ypacaraí, en un trayecto total de 44 kilómetros.