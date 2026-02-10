Solución de corto plazo no eliminará déficit de la Caja Fiscal, advierten expertos

Varios exponentes como el ex ministro de Hacienda Dionisio Borda, la economista e investigadora Verónica Serafini, el economista Víctor Raúl Benítez y el Ing. Pedro Ferreira debatieron anoche sobre el futuro de las jubilaciones en Paraguay y las soluciones para enfrentar los inconvenientes que arrastra el fondo de jubilaciones del sector público, esto en el marco del foro “Caja Fiscal: Desafíos para superar la crisis”, organizado por el Sueño Paraguayo y que se llevó a cabo en la Universidad Comuneros.

En relación al proyecto de reforma aprobado en Diputados y que será analizado hoy en Senado, la economista Verónica Serafini lamentó que no se contara con estudios suficientes ya que el plazo de análisis y debate fue muy corto para hacer cálculos serios.

El déficit no se eliminará

Según la profesional, con la propuesta que será analizada hoy en Cámara Alta el déficit no se eliminará, y que este saldo rojo probablemente va a continuar. “En cuatro o cinco años más, posiblemente el déficit empiece a crecer de nuevo”, apuntó.

Añadió que lo planteado por el gobierno es una solución de corto plazo que va a reducir un poco la presión sobre el fisco, pero que no eliminará el déficit.

La experta indicó que en el tema de jubilaciones y la sostenibilidad es preciso hablar de largo plazo. “El largo plazo en seguridad social no son cinco años, son treinta años, inclusive son setenta y cinco años” refirió.

Serafini añadió que esta crisis que hoy se está viendo en el fondo de jubilaciones del sector público se debería aprovechar para un debate profundo que debe incluir a todo el régimen de jubilaciones a nivel país.

“Desde que un niño nace, debiera tener asegurada una vejez digna. Y eso implica tener garantizado un sistema que no tenga que empacharse cada diez o veinte años, sino que se pueda considerar que tiene sostenibilidad en los próximos veinte o treinta años” afirmó.

Por su parte, el Ing. Pedro Ferreira, ex titular del IPS opinó que con la reforma actual de la Caja Fiscal se está perdiendo una oportunidad de hacer un debate amplio sobre el régimen de las jubilaciones. En este caso específico del sector público, donde el Estado paraguayo le pueda prometer a sus funcionarios cómo va a ser su jubilación dentro de diez, veinte o treinta años.

Reforma muy parcial

Durante su disertación, Dionisio Borda ex ministro de Hacienda que lideró la reforma de la Caja en el 2003, advirtió que el proyecto en estudio plantea cambios parciales para reducir el déficit del fondo, pero que nuevamente deja para los siguientes gobiernos un gran desafío en la sostenibilidad.

Borda recordó que última reforma del 2003 tuvo componentes importantes que ayudaron a eliminar el déficit por un tiempo. Sin embargo, las perforaciones a la ley de jubilaciones que se fueron dando en el tiempo, fueron deteriorando el sistema ahora con fuerte crisis.