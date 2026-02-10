Caja fiscal: MEF acompaña versión Diputados de reforma y reconoce apertura de docentes

Tras la audiencia pública en el Congreso sobre el proyecto de ley de reforma del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público, o Caja Fiscal, el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, hizo declaraciones ante la prensa para ratificar la viabilidad técnica de la propuesta aprobada en la cámara baja.

Como un avance significativo señaló que , el hecho que los sectores afectados, particularmente los docentes, hayan reconocido la necesidad de aumentar, al menos, la edad mínima de jubilación.

“Estaban al comienzo muy duros”, afirmó, resaltando que ahora están abiertos a discutir este parámetro.

Asimismo, enfatizó sobre el riesgo de fragmentar las propuestas de reforma, y subrayó que el sistema debe verse como un “todo”, y que no se debe seleccionar elementos aislados de diferentes proyectos, sin desequilibrar las proyecciones.

Impacto actuarial similar

Un punto central de su argumento fue la base técnica de la reforma. El ministro confirmó que tanto la propuesta original del Ejecutivo como la versión aprobada en la Cámara de Diputados cuentan con estudios actuariales que tendrán un impacto “muy similar” en el déficit de la Caja Fiscal.

“Nosotros tenemos hecho el estudio actuarial de la propuesta del Ejecutivo, de la propuesta de Diputados, lo que se aprobó. Ambos dan básicamente el mismo impacto en la Caja Fiscal”, insistió Valdovinos.

En este contexto, hizo un llamado a los senadores para que, en caso de que planteen cambios, consulten al Ministerio para realizar las simulaciones necesarias, ya que “todo parámetro que se toque desequilibra las proyecciones” y exige nuevos cálculos.

Es importante destacar que, si bien el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicó en su sitio web los cálculos actuariales del proyecto original que presentó el Poder Ejecutivo, aún no ha compartido los correspondientes a la propuesta con las modificaciones aprobadas por la Cámara de Diputados, la cual presenta parámetros distintos.

Estabilidad y costo de la Caja Fiscal

Sobre los resultados esperados, el ministro indicó que la reforma proyecta otorgar al sistema al menos diez años de estabilidad en el déficit de la caja como porcentaje del producto interno bruto (PIB).

Reiteró la urgencia de atender este problema cuyo costo actual para el Estado asciende a US$ 380 millones por año.

En otro orden, Fernández Valdovinos desmintió la percepción según la cual no hubo cambios en la propuesta después de la audiencia pública en la Cámara Baja.

Por el contrario, explicó que ciertas discusiones clave, como la reducción de la edad mínima de 57 a 55 años (para la jubilación extraordinaria, presente en la versión de Diputados) y la cuestión de la tasa de sustitución, surgieron en forma directa como una derivación de esas audiencias.

No obstante, reiteró que al tocar parámetros como la tasa de sustitución, se genera la necesidad de realizar nuevas proyecciones actuariales para mantener el equilibrio.

Asimismo, el ministro expresó que una reforma más amplia de la Seguridad Social, que incluya al IPS y al 70% del sector no formalizado, es un concepto mucho más extenso, que excede el alcance del proyecto actual.