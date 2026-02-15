DNCP ordena a Petropar modificar el criticado pliego para tren de molienda

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), presidida por Agustín Encina, ordenó a Petróleos Paraguayos (Petropar), a cargo de Eddie Jara, a modificar el cuestionado Pliego de Bases y Condiciones (PBC) de la licitación para la “construcción de una planta de molienda de 5.000 toneladas de caña por día (TCD)” en la alcoholera de Mauricio José Troche, departamento del Guairá (ID N° 477512).

La decisión se dio tras la apertura de la protesta presentada por la empresa Estructura Ingeniería SA (EISA), propiedad de Alberto Palumbo, contratista del fallido tren de molienda y cuyo contrato fue rescindido por incumplimiento. La estatal pretende ahora concluir los trabajos mediante este nuevo llamado que tuvo una lluvia de cuestionamientos.

A través de la Resolución N° 407/26, del 10 de febrero, la DNCP hizo lugar parcialmente a la protesta y ordenó la modificación del pliego, conforme a la proforma de adenda remitida por Petropar en su descargo.

Cambios que deberá incluir Petropar en el pliego

En su presentación ante la DNCP, Petropar remitió una proforma de adenda para modificar los plazos del llamado, además de ajustar las especificaciones técnicas de todos los ítems, entre ellos el montaje del sistema de recepción de caña de azúcar, preparación, tándem de molienda, línea de bombeo y filtrado de jugo mixto, el turbogenerador, sistemas de protección y seguridad eléctrica, equipos y s¡stemas complementarios y condiciones contractuales y logística

Respecto al puente grúa instalado en el contrato anterior —cuya inclusión en el proyecto fue cuestionada—, la DNCP señaló que la proforma de adenda contempla requisitos relacionados con dicha estructura, por lo que también corresponde la modificación del pliego en este punto.

Una de las principales objeciones fue el corto plazo establecido en la convocatoria, publicada el 6 de enero con apertura de sobres fijada para el 28 del mismo mes. Según la protesta, no existen fabricantes locales de varios insumos requeridos, lo que volvería inviables los plazos previstos.

Asimismo, se cuestionó la ausencia de especificaciones técnicas detalladas, lo que dificultaría la validación de planos, además de la falta de claridad sobre el alcance de la provisión ante la inexistencia de una planilla referencial de cantidades, aspectos que Petropar, recién tras la protesta, deberá esclarecer.

Suspensión del llamado continúa

La DNCP dispuso además mantener la suspensión del proceso licitatorio hasta que Petropar comunique la adenda modificatoria de los puntos cuya reformulación aún no se refleja en la proforma presentada.

Por otra parte, el organismo rechazó otros cuestionamientos vinculados a la información general del proyecto, como la falta de advertencia a potenciales oferentes de que la licitación busca finalizar una obra ya ejecutada en más del 80% por EISA en el marco de un contrato rescindido, cuya legalidad sigue en discusión ante el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, donde existe una solicitud de medida cautelar pendiente.

El contrato anterior, por G. 195.299 millones, fue finalmente rescindido.

“A la fecha no se halla vigente ninguna medida cautelar, pero en el hipotético caso de que sea concedida por el Tribunal de Cuentas contra la rescisión del contrato anterior, la misma será cumplida por los afectados en el momento procesal oportuno”, señaló la DNCP al rechazar este punto.

También fue rechazado la impugnación sobre el precio referencial del llamado, fijado en G. 130.493 millones. EISA alegó que el monto estaría sobrefacturado, considerando que lo pendiente de ejecución rondaría los G. 31.000 millones, dado que la obra registraba cerca del 90% de avance al momento de la rescisión.

La DNCP consideró que la recurrente no presentó elementos objetivos que demuestren que el llamado busca completar una obra anterior ni identificó los ítems que deberían excluirse para reducir el costo referencial.

Además, el organismo señaló que Petropar aclaró que la nueva convocatoria “no es realizada con base en un contrato rescindido” y que posee un alcance técnico diferente, por lo que para la DNCP no existen méritos suficientes para ordenar una nueva estimación de costos.

Persisten dudas sobre el alcance del proyecto

No obstante, aún no queda claro si el llamado en curso contempla el montaje de equipos ya adquiridos por EISA o la instalación de nuevos equipos para el tren de molienda.

Consultado al respecto, el titular de la DNCP, Agustín Encina, señaló que aguardan la adenda modificatoria de Petropar para tener en detalle el alcance del plan. “Estamos esperando que Petropar nos envíe su adenda de modificación del pliego, porque ahí deben incluir todos los detalles específicos”, explicó.

La consulta también fue realizada a la Dirección de Comunicaciones de Petropar, pero no hubo respuesta hasta el cierre de esta edición.