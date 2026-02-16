Frentistas de fallido metrobús respaldan a Wiens: “Al delincuente se le salva y al inocente se le imputa”

Frentistas afectados por el fallido proyecto del metrobús manifestaron este lunes su rechazo a la imputación contra el ex ministro Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Arnoldo Wiens, por la presunta lesión de confianza y daño a obras públicas, al tiempo de cuestionar que el Ministerio Público haya solicitado el sobreseimiento definitivo de su antecesor, Ramón Jiménez Gaona.

Los fiscales Nathalia Silva, Yeimy Adle y Giovanni Grisetti formularon cargos contra Wiens por la demolición de estructuras vinculadas con la malograda obra, mientras pedían el cierre definitivo del proceso contra Jiménez Gaona, extitular del MOPC durante el gobierno de Horacio Cartes.

Los comerciantes responsabilizan directamente a Jiménez Gaona del fracaso del proyecto y sostienen que Wiens dispuso únicamente la rehabilitación de la avenida y el retiro de bloques de cemento que debían convertirse en paradas del metrobús, argumentando que esas estructuras causaban riesgos y accidentes, además de afectar la actividad comercial.

Lea más: Fiscalía ignora que firma contratada por Jiménez Gaona desató la crisis del metrobús

Según indicaron, la ejecución chapucera del proyecto provocó el cierre de al menos 200 negocios en la zona de intervención, cuyas consecuencias económicas aún persisten.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Frentistas defienden a Wiens y señalan que las obras ya estaban abandonadas cuando asumió

Gladys Mancuello, comerciante afectada por el proyecto, cuestionó duramente la decisión fiscal y anunció que los frentistas brindarán su respaldo al exministro.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Al delincuente se le salva y al inocente se le imputa. Wiens lo que vino a hacer fue ayudarnos a salvar a los comerciantes para que no nos quedemos sin trabajo. Más de 200 negocios cerraron por esta obra”, afirmó.

La frentista aseguró que durante la administración de Jiménez Gaona no fueron recibidos ni escuchados, mientras que Wiens —según señaló— acudió al lugar tras asumir el cargo para constatar la situación y el abandono de la obra por parte de la empresa contratista Mota Engil.

Añadió que la obra ya se encontraba abandonada cuando asumió el gobierno de Mario Abdo Benítez, debido a la suspensión decidida por la empresa portuguesa. “No es que se frenó la obra, es que ya estaba abandonada. La empresa se retiró y el proyecto ya no podía continuar”, indicó.

Lea más: Ocho A revela “modus operandi” de Mota Engil en el fracasado metrobús

Mancuello también cuestionó que la firma portuguesa Mota Engil haya obtenido un fallo parcialmente favorable en el arbitraje internacional, relacionado con el proyecto, señalando que la empresa debía asumir responsabilidades por el abandono de las obras. Consideró injusto que el Estado paraguayo afronte costos derivados de una obra inconclusa, cuyos perjuicios —según afirmó— siguen afectando a comerciantes y contribuyentes.

La frentista recordó las irregularidades en la ejecución de las obras y señaló sus sobrecostos. Cuestionó que el Estado continúe pagando préstamos vinculados a una obra inconclusa.

Asimismo, manifestó que durante la ejecución del proyecto se registraron accidentes debido a zanjas abiertas y la falta de señalización en la zona intervenida.

También mencionó problemas de infraestructura que persisten hasta hoy, como deficiencias en el sistema de desagüe y reiteradas inundaciones en sectores de Fernando de la Mora, consecuencia de las intervenciones realizadas en el marco del proyecto.

Lea más: Metrobús: MOPC da por terminado el contrato y exige pago de póliza de seguro a Mota Engil

“Una tomadura de pelo”, dice otro frentista

Otro frentista, Nelson Escobar, calificó la imputación contra Wiens como “una tomadura de pelo” y sostuvo que se busca responsabilizar a quien —según dijo— solo respondió a pedidos de los comerciantes de rehabilitar la vía.

“El mundo está al revés. Se blanquea al causante del problema y se culpa al que retiró el mamotreto de las estructuras de hormigón que estaban generando accidentes en el medio de la avenida. Es evidente que hay un trasfondo político”, manifestó.

Escobar agregó que los frentistas continúan padeciendo las consecuencias de la obra inconclusa, especialmente durante lluvias intensas, cuando la zona vuelve a registrar problemas de inundaciones.

Lea más: Sorpresivo giro de la Fiscalía en el caso metrobús: imputan a Wiens y piden sobreseimiento de Jiménez Gaona

A finales de marzo de 2016, el extitular del MOPC, Ramón Jiménez Gaona, firmó el contrato con la empresa portuguesa Mota Engil, por US$ 54 millones, para ejecutar el corredor central del metrobús, de 12 km (tramos 2 y 3), que luego se incrementó en un 35% mediante una adenda, elevando el monto del contrato a US$ 72,7 millones.

Sin emargo, la la obra no avanzó porque no pudieron solucionar el problema de la falta de liberación de la franja de dominio, por lo que la empresa suspendió las obras en agosto del 2018, cuando apenas asumía el Gobierno de Mario Abdo Bénitez.

El MOPC pagó aproximadamente US$ 30 millones a Mota Engil por las obras ejecutadas, la mayor parte ejecutada durante el Gobierno de Cartes. La empresa realizó trabajos —sin concluir— en unos 4 kilómetros de los 12 kilómetros previstos para el corredor central del metrobús, en los tramos 2 y 3, que no pudo concluir porque ni siquiera consiguieron los permisos para ingresar a Asunción.