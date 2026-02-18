Prosigue paro escalonado en Poder Judicial contra reforma

Durante la protesta realizada en la fecha, los manifestantes advirtieron que las medidas de rechazo que incluye paro escalonado de actividades proseguirá en los siguientes días y no descartan un paro total.

Carlos Hermosilla, juez de sentencia, en representación de los manifestantes de la familia judicial señaló que iniciaron hoy la protesta a fin de visibilizar el pedido de la magistratura, fiscalía y defensores que se sienten profundamente agraviados por el tratamiento y progreso que va teniendo el proyecto de reforma de la Caja Fiscal.

“Con estas medidas buscamos que se escuche nuestra voz como un Poder del Estado”, expresó el magistrado.

¿Qué pide el sector judicial?

Por un lado, piden que el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) Carlos Fernández Valdovinos los reciba a fin de presentarles un estudio técnico elaborado por profesionales que ya tienen elaborado, a los efectos de consensuar las mejores normas que pueda regir por décadas. “No queremos soluciones parches para los jubilados y activos que alguna vez se van a jubilar”, afirmó.

Por otra parte, también buscan ser convocados por la Cámara de Senadores para integrar la mesa técnica como hicieron con las fuerzas públicas y los docentes.

“La gran familia judicial sería único sector que estaría faltando a ese debate con los senadores a los efectos de lograr la mejor norma jurídica que pueda regir por los próximos años”, acotó.

Según detalló, las medidas de protesta, marchas y sece de actividades proseguirá hoy y los siguientes días pero de manera de manera escalonada hasta que sean convocados por el ministro Fernández y los senadores. No descartan un sece total de actividades, que está sujeta a como avanzas estos pedidos