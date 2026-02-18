Sector judicial señala contradicciones en plan de reforma y propone cambios

El proyecto de Ley de reforma de la Caja de Jubilaciones del sector público sigue dando que hablar en los distintos sectores con posturas tanto a favor, como en contra. En ese sentido, la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay convocó ayer a una asamblea donde participaron referentes de magistrados, defensores y fiscalía para sentar postura respecto a varios puntos del plan impulsado por el Ejecutivo para reducir el déficit millonario que se viene arrastrando. En el primer mes del 2026, el saldo rojo fue de US$ 30 millones y en el 2025 alcanzó US$ 380 millones.

En representación de la Asociación de Magistrados, Adrián Arévalos señaló que en principio no acompañan el proyecto del Ejecutivo ni la versión aprobada por la Cámara de Diputados, alegando que la propuesta legislativa contiene bastantes artículos que se contradicen y generan conflictos con derechos fundamentales que tienen que ver con la caja de jubilaciones y pensiones.

Lea más: Caja fiscal: defensores públicos buscan ser escuchados y no descartan cese de actividades

Entre los puntos que cuestiona este sector es el incremento del aporte del 16% al 19% para los grupos que generan déficit.

Cuestionan que el reparto solidario afecta a grupos que no generan déficit, pero que por el sistema debe contribuir. En ese sentido, aseguró que el sector judicial entre el 2011 y 2023 acumularía un superávit de G. 400.000 millones que no saben a donde se fue a parar. Según reporte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) el grupo de Magistrados Judiciales empezó a entrar en déficit en el 2024 con G. 40.453 millones y de G. 41.792 millones en el 2025.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En ese sentido, el sector judicial propone incorporar artículos que dispongan la obligatoriedad de un plan de financiamiento y rendición de cuentas con presentación periódica de cálculos actuariales a fin de garantizar la transparencia y resguardar los derechos de los aportantes de la Caja.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además también piden incorporar principios de gradualidad para preservar los derechos en consolidación que deben ser respetados y tienen que ser blindados para que no sea una situación que perjudique a la familia judicial

Lea más: Saldo rojo en Caja fiscal llegó a US$ 30 millones en primer mes del año

Para escalonado desde hoy en el sector judicial

Además, en la reunión del grupo judicial se aprobó un organigrama de cese escalonado de actividades que inicialmente iniciará con un paro de una hora por día, entre el 18 de febrero y 16 de marzo, pero que se irá incrementando a dos hora el 17 de marzo, a 3 horas para el 18 de marzo y hasta 5 horas para el 20 de marzo.

En tanto que para el 23, 24 y 25 de marzo prevén un cese total de la actividades judiciales que incluyen a la Corte Suprema, Fiscalía y Defensoría, con acompañamiento de los funcionarios judiciales.