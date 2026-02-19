Preocupa fuga de cerebros en la UNA ante inminente reforma de Caja fiscal

En el marco del estudio del proyecto de Ley de Reforma del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del sector público, el sector docente de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) también manifestó su posición sobre la propuesta que ya cuenta con media sanción en Diputados. Ayer durante la reunión de la mesa técnica convocada por el Senado, referentes manifestaron preocupación por la “fuga de cerebros” que se está dando en la UNA en consecuencia de la aprobación apresurada de la reforma de la Caja en la Cámara Baja.

Al respecto, la docente Liza Ortigoza en representación de la UNA, comentó que prácticamente lograron integrar la mesa técnica tras insistentes pedidos y por “caraduras”, ya que inicialmente no fueron invitados por la comisión de Hacienda del Senado para dicho encuentro que consideró clave en el proceso de lograr una ley que sea beneficiosa para todos.

“Como docentes de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) somos conscientes de que hay que reformar la Caja Fiscal, pero no de la manera que se aprobó en Diputados a tambor batiente. Por ese hemos traído una propuesta que resulta de tres especialistas en el tema como aporte de la UNA por el bien de la sociedad paraguaya”, acotó.

A diferencia del proyecto aprobado en Diputados, el plan de la UNA modifica por ejemplo la edad mínima de la jubilación ordinaria a 55 años, con la posibilidad de llegar a un 100% de sustitución de su haber jubilatorio a los 65 años de edad. Los docentes de la una no nos queremos jubilar

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Diputados dan media sanción a reforma de la Caja Fiscal

Ortigoza recalcó que a raíz del tratamiento apresurado que está teniendo este proyecto, se está registrando una fuga de cerebros. Una gran cantidad de docentes escalafonados e investigadores se están jubilando. Y un investigador no es fácil con el grado de preparación de estos profesionales no es nada fácil reponer”, expresó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

MEF analizó propuesta

El equipo técnico del Ministerio de Economía y Finanzas presentó el martes último los resultados de una simulación actuarial elaborada a partir de los parámetros de jubilación, propuestos por representantes de la Unión de Gremios y Sindicatos de Profesores de la UNA (UGSPU).

Entre los principales avances se mencionó la inclusión de una edad mínima de jubilación desde los 55 años bajo parámetros coherentes de sostenibilidad, un mayor aporte del Estado a través del incremento gradual del aporte en un 1% anual hasta alcanzar el 5% y la definición expresa del sistema como un régimen solidario de reparto con capitalización colectiva.

La propuesta de este sector docente plantea una tabla de sustitución que a diferencia de la iniciativa del Ejecutivo, es a partir de los 55 años de edad y se extiende hasta los 65 años, con tasas diferenciadas según años de aporte, que van desde el 78% y hasta el 100%.

Lea más: Docentes de la UNA en Misiones cierran ruta y exigen participación en mesa técnica por reforma de la Caja Fiscal

Bajar edad mínima tendrá impacto significativo

Durante la presentación, los técnicos del MEF explicaron que la propuesta de reducir la edad mínima de jubilación de 57 a 55 años genera un impacto financiero significativo, ya que implica simultáneamente menos años de aporte al sistema y un mayor período de percepción del beneficio.

Explicaron que esta combinación incrementa el costo actuarial del régimen, por lo que cualquier reducción en la edad de retiro requiere necesariamente ajustes compensatorios en otros parámetros, como el aumento de los años de aporte de 25 a 30 años y la aplicación de tasas de sustitución graduales más bajas.

Los técnicos del MEF indican además, que si bien los parámetros planteados por los docentes universitarios producen efectos cercanos a los resultados estimados para ese sector en el proyecto de ley con media sanción, el mismo enfoque no generaría resultados favorables en el caso del Magisterio Nacional.