Exhortan a, por lo menos, “frenar la hemorragia” que sufre la Caja Fiscal

Cada día que pasa sin la aplicación de una medida de contención al déficit del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público (Caja Fiscal), le cuesta al Estado aproximadamente US$ 1 millón de saldo negativo.

Sobre esa idea se plantó el panel debate organizado por el Centro de Regulación, Normas y Estudios de la Comunicación (Cerneco), realizado ayer en el Salón de Convenciones del Mariscal López Shopping.

Participaron como panelistas el Dr. Manuel Ferreira, ex ministro de Hacienda; Dr. Jorge Schreiner, especialista en política económica y seguridad social; y el Dr. Julio Fernández, economista Jefe Senior del Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial Paraguaya (UIP).

Los tres profesionales de la Economía coincidieron en que el proyecto de ley que actualmente se discute en el Congreso, aunque imperfecto, es una medida de “control de daños” cuya aprobación es urgente para frenar el creciente déficit del sistema.

“Parar la hemorragia” de la caja fiscal

El Dr. Manuel Ferreira fue enfático al cuantificar el costo de la postergación del estudio de una reforma del sistema previsional.

“Cada día que se pierde es un día que tenemos más problemas, y la gente se queda sin recursos públicos para necesidades que son vitales para muchos habitantes del país. Las rutas no se arreglan, los hospitales no tienen medicamentos, etcétera”, detalló el economista.

Posteriormente, resaltó la necesidad de un pacto político entre todos los sectores, tanto del gobierno como de la oposición, para abordar la reforma, ya que sin ella, el país corre el riesgo de volverse “ingobernable” dado el creciente déficit de la Caja, que en el mes de enero alcanzó los US$ 30 millones de saldo rojo, según los datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Desestimó que la discusión en este contexto trate sobre “modelos ideales”, y apuntó a que el país se encuentra en una situación de extrema urgencia.

“En el país estamos en terapia intensiva. Ahora, lo prioritario es parar la hemorragia”, ilustró Ferreira.

Un problema que nos afecta a todos

Los panelistas resaltaron que la problemática impacta la economía de todos los paraguayos, independientemente de su participación en el sistema de pensiones.

Esta afectación se debe a que el saldo rojo del sistema es cubierto con impuestos cobrados a todos los ciudadanos, como el IVA y otros tributos.

Además, consideraron fundamental recordar que esta situación se agrava por la injusticia social que implica que solo 3 de cada 10 paraguayos ocupados tiene la posibilidad de jubilarse.

Sistema actual es inviable

En este contexto, los economistas subrayaron que a pesar de las posibles críticas, el proyecto actual de reforma sería una mejora sustancial respecto al sistema actual, al que consideran “inviable e insostenible”, y que inevitablemente llevaría a un próximo aumento de impuestos para intentar contener el déficit.

Otro punto en que los expertos estuvieron de acuerdo es que este proyecto es solo una medida inicial, y que resulta insuficiente para solucionar el problema estructural.

Por ello, manifestaron que es fundamental que el tema quede instalado y no pierda fuerza en el debate público, tras una eventual aprobación de la medida.

Llamado de atención a la clase política

El panel concluyó con un pedido por parte del Dr. Ferreira para con los gremios empresariales. Mencionó que, ante la pasividad de la clase política frente al grave problema del déficit y sus implicaciones, los empresarios deberían formar una comisión para negociar directamente con los legisladores, presionando por la aprobación de la reforma como medida de urgencia.

A la par, alertó sobre la financiación de movilizaciones en contra del proyecto por intereses electorales, señalando que “ganar una elección carece de sentido si el país no puede ser administrado”.

En respuesta a ello, los representantes de la Cerneco se mostraron de acuerdo con la propuesta del exministro, y anunciaron que en los próximos días emitirán un comunicado sentando postura ante la reforma, a la que consideran “imperativa para evitar un desastre fiscal mayor”.

