Fepasa admite que los emiratíes no fabrican trenes, por lo que recurrirán a terceros

Tras la firma del acuerdo con el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos para avanzar con el proyecto del tren de cercanías entre Asunción e Ypacaraí, el presidente de Ferrocarriles del Paraguay SA (Fepasa), Facundo Salinas, admitió que ese país no fabrica trenes, por lo que deberán recurrir a proveedores internacionales para concretar la iniciativa.

El proyecto se impulsa a través de la empresa estatal emiratí Etihad Rail, a la que pretenden adjudicar el emprendimiento sin licitación. La firma integrará una sociedad con Fepasa para ejecutar el plan mediante un acuerdo de “Gobierno a Gobierno”, modalidad que actualmente no está contemplada en la Ley N.º 7.434, “De la reforma del tren de cercanías”, por lo que se prevé su modificación.

Salinas agregó que, a diferencia del fracasado proyecto con Corea del Sur —en el que se exigía la compra de material rodante fabricado en ese país—, el acuerdo con Etihad permitiría acceder a una amplia gama de proveedores internacionales. Informó que la empresa opera importantes líneas ferroviarias en Emiratos Árabes Unidos y que mantiene vínculos con fabricantes de distintos países.

“En este caso está abierto para adquirir los materiales rodantes. Puede ser española, francesa o alemana. Tenemos acceso a todas las empresas europeas”, afirmó.

Ven a firma emiratí como “Naciones Unidas”

El titular de Fepasa insistió en señalar que tanto la compra de los trenes, como las obras civiles, se realizarán mediante procesos licitatorios, una vez que se conforme la sociedad de objeto específico (SOE) entre Fepasa y Etihad Rail.

“Se va a hacer un proceso competitivo. Emiratos Árabes Unidos opera con ingeniería francesa, españoles y otros proveedores de distintos países. Ellos mismos abren la cancha. Los ingenieros que están por venir, por ejemplo, son españoles, franceses y estadounidenses. No hay condicionamiento porque no son fabricantes”, explicó.

Añadió que Emiratos Árabes Unidos impulsa actualmente un proyecto de tren de alta velocidad que unirá Omán con la península arábiga y que Etihad Rail opera unos 900 kilómetros de red ferroviaria, mayoritariamente con tecnología europea y norteamericana.

“Uno dice que son emiratíes, pero en realidad parecen Naciones Unidas. Hay jefes emiratíes, pero también ingleses, españoles y rusos. Han desarrollado su capacidad trayendo talento del exterior”, sostuvo.

Modificación de la ley se presentará en la brevedad

Salinas señaló que la prioridad inmediata será presentar en el Congreso Nacional el proyecto de modificación de la Ley N.º 7.434, promulgada de forma acelerada en enero del año pasado por el presidente Santiago Peña. La normativa vigente establece que el tren de cercanías debe ejecutarse mediante licitación pública y no por adjudicación directa, como ahora se pretende incorporar mediante un nuevo capítulo legal.

“Tenemos que ir en la brevedad al Congreso para modificar la ley vigente, incorporando todo el acuerdo y el marco que va a regir. En paralelo se conformará la nueva sociedad con Etihad, de la que formará parte Fepasa. La decisión final la tomará el presidente, pero la idea es que sea rápido”, manifestó.

El funcionario adelantó que este mes llegarán ingenieros residentes de Etihad Rail, que —según indicó— ya cuentan con oficinas en el país, para iniciar los estudios de ingeniería. Precisó que esta etapa demandará unos seis meses.

“Ya tenemos estudios topográficos, de demanda y precatastro. Ahora falta el proyecto final, que define cada metro de obra, cuánto cuesta, qué afecta y cuánto se invierte. Ahí se conocerá el presupuesto real del proyecto, el número fino”, indicó.