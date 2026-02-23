Injerencia de Tape Porã en peajes del MOPC: denunciarán ante el Congreso sospechoso “relevamiento”

La unión de gremios sindicales del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) volvió a reunirse esta mañana para analizar el “relevamiento” que realiza la empresa Tape Porã en las instalaciones edilicias y sistemas de los 13 puestos de peaje administrados por la institución, con miras a su “actualización y modernización”.

Los trabajos fueron autorizados por la ministra Claudia Centurión tras una solicitud del consorcio, presentada mediante una nota fechada el 25 de noviembre del año pasado. La empresa ya ejecuta estas tareas, lo que genera cuestionamientos debido a que Tape Porã es concesionaria únicamente de la ruta PY02, entre Caaguazú y Ciudad del Este (ex Ruta 7).

El interés de la firma en relevar puestos de peaje que no forman parte de su concesión, y más aún sin una contratación formal del MOPC —aparentemente sin costo para el Estado—, genera preocupación entre los sindicatos de la institución, que advierten sobre un eventual interés del consorcio en operar en el futuro los puestos más rentables.

Vínculos de Centurión con el grupo

La intervención de Tape Porã con autorización del MOPC también resulta llamativa considerando que el plazo de su concesión fue ampliado hasta el año 2053 sin licitación, durante el gobierno de Horacio Cartes.

Asimismo, los gremios señalan los vínculos previos de la ministra Centurión con el grupo empresarial, ya que antes de asumir el cargo trabajó en la firma Jiménez Gaona y Lima, vinculada a Conempa, uno de los principales accionistas de Tape Porã, lo que —según sostienen— podría configurar un eventual conflicto de intereses.

Los gremios del MOPC —entre ellos el Sindicato de Funcionarios de la Administración Central e Interior (SIFUCEIN-MOPC), el Sindicato Unido de Trabajadores (SIUTRA-MOPC), el Sindicato Auténtico de Trabajadores (SIATRA-MOPC) y la Asociación de Mujeres del MOPC (AM-MOPC), entre otros— volvieron a reunirse esta mañana y resolvieron solicitar explicaciones a la titular de la cartera, que no respondió sobre el tema hasta ahora, además de presentar una denuncia ante la Comisión Permanente del Congreso.

“Resolvimos con los gremios sindicales presentar hoy una nota a la ministra pidiendo explicaciones y, a la vez, presentar una denuncia ante la Comisión Permanente del Congreso. También realizaremos asambleas en todos los distritos viales desde la fecha, con miras a una medida de fuerza más drástica en la primera quincena de abril”, expresó Estela Silva Invernizzi, vocera de los seis sindicatos del MOPC.

Este diario consultó a la ministra Centurión a comienzos de este mes sobre la intervención de la empresa privada en los puestos de peaje estatales, pero hasta el momento no hubo respuesta. También se realizaron consultas a la Dirección de Comunicaciones (Dircom), a cargo de Jacqueline Benítez Casco, igualmente sin retorno.

¿Generosidad de Tape Porã?

El director ejecutivo de Tape Porã, Néstor Filártiga, confirmó en entrevista reciente a este medio que la empresa realiza los trabajos de relevamiento. Consultado sobre por qué las tareas se desarrollan en puestos que no corresponden a su concesión, señaló que se hacen en beneficio de “la comodidad del usuario”, con el objetivo de avanzar hacia “un sistema que permita circular rápido y de manera cómoda”, y destacó la experiencia de más de 25 años de la firma.

Filártiga sostuvo que, si en el futuro el MOPC decide concesionar los puestos de peaje, deberá realizarse una licitación pública, y negó que exista algún acuerdo con la ministra Centurión para la ejecución de los trabajos, pese a que el pedido fue remitido directamente a ella.

No obstante, al ser consultado sobre los vínculos empresariales y laborales previos de la ministra, indicó que, “para tranquilidad institucional”, Centurión se apartó de las decisiones relacionadas con el relevamiento, delegándolas en el viceministro de Obras Públicas y en la directora de Proyectos en Ejecución. Reiteró que no existe otra empresa en Paraguay con la experiencia de Tape Porã para realizar este tipo de trabajos y sostuvo que la nota fue dirigida a la ministra por corresponder administrativamente, aunque la gestión quedó a cargo de otras autoridades.