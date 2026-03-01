Bonos soberanos: nueva emisión “superó expectativas” y no afectaría nivel de deuda, según titular del MEF

La semana pasada, el gobierno a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) concretó su tercera emisión de bonos soberanos en moneda local (guaraníes), y en esta oportunidad por valor de G. 6,50 billones o equivalente a US$ 1.000 millones al cambio actual y a la par, también concretó la reapertura de bono en dólares estadounidenses por valor de US$ 300 millones, con vencimiento en 2055. Totalizó entre las dos emisiones US$ 1.300 millones, de acuerdo con lo previsto en el PGN 2026.

Consultado sobre este volumen importante de colocación de bonos y su impacto en el endeudamiento público, el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, aseguró que no tendría mayor impacto y que se mantendría casi en los niveles actuales.

El ministro explicó que la autorización fue de la emisión fue de US$ 660 millones para cubrir las necesidades del presupuesto que básicamente serán destinadas para obras de infraestructura. Pero aclaró que el resto de la emisión (unos US$ 641 millones) son para administración de la deuda, canjes de bonos en vencimiento, lo que comúnmente se llama “bicicleteo”.

En estas condiciones, Fernández estima que el ratio de deuda pública se mantendrá en torno al 41% del producto interno bruto, debido a que parte de la operación correspondió a canje de deudas, atendiendo la convergencia del déficit al tope de 1,5% del PIB y el crecimiento de la economía.

Al cierre del 2025 , el saldo de la deuda pública llegaba a US$ 20.409 millones, que equivale al 41,2% del producto interno bruto (PIB). No obstante, con esta emisión se diversifica la cartera de la deuda pública, aumentando la proporción en moneda local, que llega al 22%, por encima del 8,3% que representó al 2023, según datos del MEF

Fernández destacó que no todos los países tienen la posibilidad de emitir deuda en su propia moneda en los mercados internacionales y que ayudó el “hacer bien los deberes”, el doble grado de inversión y las condiciones macroeconómicas estables. Eso ayuda a tener la confianza de los inversionistas”, afirmó Fernández Valdovinos.

El titular de la cartera de Economía mencionó igualmente que los resultados estuvieron por encima incluso de las previsiones iniciales. “El momento de Paraguay en los mercados financieros internacionales es único. Y viendo lo que está pasando en Medio Oriente, agarramos justo una ventana muy buena que terminó beneficiando tanto en monto que fue demandado, como en tasa”, afirmó. Finalmente dijo que el más beneficiado con estas ventanas va a ser el sector privado si sabe aprovechar las oportunidades de financiamiento e inversiones que se irán dando.